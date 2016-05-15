نبيل العربى: الشباب هم رأس الحربة فى مواجهة العنف والتطرف

قال الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العنف والتطرف والإرهاب هم آفات خطيرة انتشرت فى الوطن العربى والعالم عموما. معولا على دور الشباب فى مواجهة هذه الآفات المدمرة.

وأوضح العربى فى كلمته خلال الاجتماع الوزارى للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المنعقد الآن بمقر جامعة الدول العربية، أن إطلاق مجلس الشباب العربى لحملة "لا العنف..لا للتطرف..لا للإرهاب" يعد خطوة هامة فى طريق التصدى للعنف وتعد رسالة قوية للعالم أجمع أن الشباب العربى محب للسلام بفطرته وضد العنف والتطرف.

وأكد العربى أن الشباب هم رأس الحربة فى مواجهة العنف والتطرف.مشددا على ضرورة النهوض بالشباب فى كافة القطاعات الإنتاجية المختلفة.

كما شدد العربى على ضرورة تفعيل دور الشباب فى إحداث التغيير فى المجتمع، واستثمار طاقاتهم فى البناء والإنتاج نظرا لكونهم الشريحة الأكبر فى العالم.

ولفت الأمين العام للجامعة العربية أن حملة "لا للعنف..لا للتطرف..لا للارهاب" تهدف لنشر الوعى بين الشباب العربى لأهمية التصدى للتطرف وابتكار أساليب مبتكرة لمواجهة هذه الآفات القاتلة.

نبيل العربى يصل القاهرة بعد مشاركته فى منتدى التعاون العربى الصينى

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