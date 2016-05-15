محافظ الإسماعيلية ووزير الشباب الأسبق يشهدان ختام بطولة الجمهورية لرواد تنس الطاولة

شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق مراسم الاحتفال بختام بطولة الجمهورية الخامسة للرواد لتنس الطاولة، والتى نظمها الاتحاد المصرى لتنس الطاولة واستضافتها منطقة الإسماعيلية، والتى أقيمت على ملاعب الصالة المغطاة لهيئة قناة السويس بمشاركة عدد 28 ناديا رياضيا من الأندية المصرية يمثلون مختلف محافظات الجمهورية بإجمالى 360 لاعبا ولاعبة فوق سن 30 سنة.

وكان من ضمن الحضور النائب أشرف عمارة عضو البرلمان عن الدائرة الأولى بالإسماعيلية والمهندس محمد عبد العظيم رئيس النادى العام لهيئة قناة السويس والمهندس عصام متولى رئيس النادى العام السابق والمستشار أشرف عليوة نائب رئيس الاتحاد المصرى لتنس الطاولة واللواء خالد عبد الرحمن نائب مدير أمن الاسماعيلية ومحمود جمعة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية وعبد العزيز فتحى رئيس منطقة الإسماعيلية للعبة ومحمد عز نائب رئيس المنطقة.

وقام محافظ الإسماعيلية والدكتور عبد المنعم عمارة بتوزيع وتسليم الكؤوس والميداليات للفائزين بالمراكز الأولى، كما تم إهداء درع الاتحاد إلى كل من محافظ الإسماعيلية والدكتور عمارة والنائب أشرف عمارة ورئيس النادى العام لهيئة قناة السويس.

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