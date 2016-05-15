بالصور ..محافظ القليوبية يسلم 11 دراجة بخارية لأصحاب الحالات الخاصة

قام اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، اليوم الأحد، بتسليم 11 دراجة بخارية لعدد من أصحاب الحالات الخاصة بالديوان العام، وذلك تقديرا لظروفهم الصحية ولمساعدتهم على ممارسة حياتهم بصورة أفضل.

وقام فرحات بتقديم الشكر والتحية لجمعية الأورمان الخيرية على تبرعها بها لخدمة أبناء القليوبية من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنه لا يدخر وسعا ومعه كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم العون والمساعدة لأبناء المحافظة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

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