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بالصور.. تامر حسني يشعل حفل زفاف نجلة مدير عام المراسلين بقطاع الأخبار

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received_1019882491422608كتبت – إنجي لطفي:

فى ليلة ساحرة، امتدت حتى صباح اليوم الأحد.. أشعل النجم تامر حسني حفل زفاف محمد مجدي نجل الدكتور مجدي عبدالله، رئيس مجلس إدارة معاهد الجزيرة للتعليم العالي، وعروسته الانسة مريم عجمي، كريمة طارق عجمي مدير عام المراسلين بقطاع الاخبار بالتليفزيون، وغادة الفقي مدير عام إخراج الإذاعات الخارجية .

النجم تامر حسنى خطف قلوب الحضور من أهل العروسين أصدقائهما بأغانية الساحرة والشابة.

شهد الحفل عدد من المفاجئات الفنية؛ حيث أحيت الحفل مع تامر حسني الراقصة الأوكرانية آلا كوشنير والتي اشتهرت بمشاركتها في اغنية “آه لو لعبت يا زهر”.

 

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