اليوم.. عرض أفلام «هاند فري»و«هاند فري» و«هو كده» فى برنامج«أتفرج يا سلام»

يستضيف برنامج “اتفرج يا سلام” المخرجه هبة عبد الباقي،لمناقشة وعرض ثلاثة من أفلامها الروائية القصيرة ،هي “هاند فري”،”هاند فري” و”هو كده” ،وذلك في العاشرة والنصف مساء اليوم الاثنين 15مايو على القناة الثانية (الأرضية والفضائية) بالتليفزيون المصري.

ويشارك فى الحلقة الناقد السينمائي محمد الروبي ،حيث يقوم بمناقشة الافلام الثلاثة،وتحليلها فنيا.

برنامج “اتفرج يا سلام” إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبد السلام جنيدي،وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية،وإلقاء الضوء على مضامينها،ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.