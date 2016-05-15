مبيض محارة يشعل النيران فى مسن بعد قتله وسرقته لإخفاء جريمته بالقليوبية

أشعل مبيض محارة النيران فى جسد مسن بالمعاش بعد قتله وسرقته لإخفاء معالم الجريمة، مستغلا فرصة وجوده وحيدا داخل شقته بعرب العيايدة مركز الخانكة، بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجناية، بالعثور على جثة "محمد ع" 65 سنة بالمعاش ومقيم عرب العيايدة دائرة المركز، يرتدى ملابسه كاملة، وبمناظرتها تبين وجود جرح أسفل البطن وأثار دماء حول الجثة واحتراق دولاب الملابس وجزء من السرير، ووجود مقص حديدى بجوار الجثة، وتم نقلها لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، ورد التقرير الطبى يفيد وجود جرح قطعى بجوار السرة وأثار حريق بالجثة، وأوصى بعرضها على الطب الشرعى لتحديد سبب الوفاة، حيث إن الوفاة غير طبيعية.

وبتشكيل فريق بحثى برئاسة العقيد عبد الله جلال وكيل فرع البحث الجنائى توصل أن مرتكب الحادثة "حسن س" 30 سنة مبيض محارة، السابق اتهامه فى 10 قضايا سلاح وقتل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لمروره بضائقة مالية وسبق له مشاهدة المجنى عليه حائزاً لمبالغ مالية بحكم الجيرة، وقد سبق له التردد على مسكنه من قبل لإجراء له بعض أعمال المحارة بالشقة سكنه، ومساء الحادث انتظر المجنى عليه ملثماً بالقرب من مسكنه، وحال عودته المنزل حاول سرقته كرهاً عنه بوضع يده فى جيبه لاستخراج ما يحوزته من أموال، إلا أن المجنى عليه قاومه وتمكن من رفع اللثام عن وجهه وتعرف عليه فعاجله بطعنة بسلاح أبيض "سكين" فى بطنه، وقام بحملة إلى داخل المسكن، حيث يقيم بمفرده بمنطقة غير مأهولة بالسكان، وقام بتفتيشه عثر معه على هاتف محمول ماركة نوكيا و5 جنيهات وأحضر مقص حديدى وقام بوضعه بجوار الجثة حتى يوحى لرجال البحث بسقوطه عليه، وأضرم النيران بالجثة لإحفاء معالم جريمته، وعقب ذلك قام ببيع الهاتف المحمول لأحد الأشخاص بالمنطقة ويدعى يحيى "ق" 39 سنة ميكانيكى ومقيم بذات الناحية بمبلغ مالى 100 جنيه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه، تحرر عن تلك الإجراءات محضراً ملحقاً بالمحضر الأصلى، وجار العرض على النيابة العامة .