بسبب خلاف على ثمن مأكولات.. عامل ينهى حياة آخر بعيار نارى فى باب الشعرية

أنهى عامل بمحل خردوات، حياة عامل آخر بمحل مأكولات بأن أطلق عليه النار إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية حول ثمن المأكولات التى تناولها الثانى بمحل المأكولات وأرداه قتيلا، فتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة باب الشعرية، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة فى حارة درب البوارين، وسقوط أحد أطراف المشاجرة قتيلا.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وتبين أن المشاجرة بين طرف أول "أحمد أ إ" 40 سنة عامل بمحل مأكولات، والسابق اتهامه فى القضية رقم 3478 لسنة 2014م باب الشعرية "مخدرات"، والذى توفى إثر إصابته بطلق نارى بالصدر، وتم نقله لمستشفى سيد جلال.

وضم الطرف الثانى "هشام م ا" 21 سنة عامل بمحل خردوات، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 5940 لسنة 2015م باب الشعرية "بلطجة وسلاح نارى"، وبحوزته سلاح نارى "كباس خرطوش".

ومن خلال التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية بينهما حول ثمن المأكولات التى تناولها الثانى بمحل عمل المجنى عليه، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بإطلاق عيارا ناريا تجاه الأول أحدث إصابته التى أودت بحياته، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سقوط عاطل بحوزته 680 قرصا مخدرا بأسوان

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