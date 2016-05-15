وزير التعليم العالى يتابع تحقيقات حريق معمل جامعة القاهرة

أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه يتابع التحقيقات الجارية فى الحريق، الذى نشب صباح اليوم الأحد فى أحد معامل الكيمياء بكلية العلوم جامعة القاهرة، للوقوف على ملابسات هذا الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وقال الشيحى ، فى بيان صحفى اليوم الأحد ، أنه يطمئن الطلاب وأولياء الأمور على حسن سير الإمتحانات بالجامعة وعدم تأثرها بالحريق.

وكان حريق اندلع بمكتب رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة القاهرة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، أدى إلى احتراق المكتب بالكامل ، وتمكن العمال من منع اللسنة اللهب من الوصول الى معمل الكيمياء بالمبنى .

السيطرة على حريق هائل بمكتب رئيس قسم الكيمياء بـ"علوم القاهرة"

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