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مبعوث الرئيس الموريتانى يصل القاهرة للقاء السيسي

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مبعوث الرئيس الموريتانى يصل القاهرة للقاء السيسي مبعوث الرئيس الموريتانى يصل القاهرة للقاء السيسي
استقبل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأحد إبراهيم ولد داداه، وزير العدل والمبعوث الخاص للرئيس الموريتانى، قادما من المغرب فى زيارة لمصر يلتقى خلالها مع الرئيس عبد الفتاح ، وعدد من المسئولين.

ومن المقرر أن يقدم مبعوث الرئيس الموريتانى الدعوة للرئيس السيسي للمشاركة فى القمة العربية التى تستضيفها موريتانيا لأول مرة فى تاريخها يوليو القادم.

ويبحث مبعوث الرئيس الموريتانى مع الرئيس السيسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات بجانب القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما يلتقى عددا من كبار المسئولين بجامعة الدول العربية لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة القمة العربية فى موريتانيا.

وكان فى استقبال "ولد داداه" بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة عدد من مندوبى وزارة الخارجية وسفارة موريتانيا لدى .

اليوم.. السيسى يستقبل مبعوث الرئيس الموريتانى لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
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مصر 365

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