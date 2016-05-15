مبعوث الرئيس الموريتاني يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إبراهيم ولد داداه وزير العدل والمبعوث الخاص للرئيس الموريتانى ، قادما من المغرب فى زيارة لمصر يلتقى خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من المسئولين.

يقدم مبعوث الرئيس الموريتانى الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسى للمشاركة فى القمة العربية التى تستضيفها موريتانيا لأول مرة فى تاريخها يوليو القادم ، كما يبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بجانب القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك ، ويلتقي عدد من كبار المسئولين بجامعة الدول العربية لمتابعة الإستعدادات الخاصة بإستضافة القمة العربية فى موريتانيا.

و كان فى إستقبال ولد داداه بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة مندوبين من وزاة الخارجية وسفارة موريتانيا لدى مصر.