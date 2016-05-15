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مبعوث الرئيس الموريتاني يصل القاهرة

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مبعوث الرئيس الموريتاني يصل القاهرة مبعوث الرئيس الموريتاني يصل القاهرة

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إبراهيم ولد داداه وزير العدل والمبعوث الخاص للرئيس الموريتانى ، قادما من المغرب فى زيارة لمصر يلتقى خلالها مع الرئيس عبد الفتاح ، وعدد من المسئولين.

يقدم مبعوث الرئيس الموريتانى الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسى للمشاركة فى القمة العربية التى تستضيفها موريتانيا لأول مرة فى تاريخها يوليو القادم ، كما يبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بجانب القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك ، ويلتقي عدد من كبار المسئولين بجامعة الدول العربية لمتابعة الإستعدادات الخاصة بإستضافة القمة العربية فى موريتانيا.

و كان فى إستقبال ولد داداه بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة مندوبين من وزاة الخارجية وسفارة موريتانيا لدى .

 

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