الأهلي يتدرب في حمام السباحة هربا من حرارة الطقس.. وغياب سعد سمير

تدرب لاعبو الأهلي الأحد في حمام السباحة بمقر النادي في الجزيرة وذلك هربا من حرارة الطقس.

ويخيم طقس شديد الحرارة على أنحاء مصر مما دفع لاعبي الفريق إلى التدرب في مياه حمام السباحة.

وقام اللاعبون بالركض حول حمام السباحة بعدما لغى المدرب مارتن يول المران الصباحي في الملعب الذي كان من المقرر بدءه في التاسعة والنصف.

وغاب المدافع سعد سمير عن المران بسبب الامتحانات فيما انتظم الثنائي عماد متعب وأحمد الشيخ بعد تغيبه السبت.

ويستعد الأهلي لملاقاة الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المفترض أن يخضع مدافع الفريق أحمد حجازي لاختبار طبي لمعرفة إمكانية لحاقه بالمباراة، بينما تأكد خوض المهاجم الجابوني ماليك إيفونا للمواجهة.

وحافظ الأهلي على فارق النقاط الثمانية بينه وبين الزمالك الوصيف في الدوري بتغلبه على أسوان في عقر داره الخميس برباعية دون رد.