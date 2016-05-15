10 عادات جمالية احرصي عليها

هناك الكثير من الطرق والعادات الجمالية التي يجب على المرأه الحرص عليها في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم العادات والارشادات الجمالية التي يجب الحرص عليها

هناك العديد من العادات الجمالية التي تساعدك على العناية ببشرتك والحفاظ على جمالك. وقد تختلف تلك العادات بين النساء، فلكل منّـا أسرارها الخاصة. اتبعي بعض من تلك النصائح واجعليها من عاداتك اليومية لتنعمي ببشرة رائعة وجمال ملحوظ.

يتطلب الحفاظ على الجمال ممارسة بعض العادات الصحية اليومية. لذلك، فسنستعرض معًا بعض تلك العادات والخدع الجمالية التي لا بد أن تعرفها كل امرأة.

1- تقشير البشرة بانتظام

عملية التقشير هي من الخطوات الضرورية للعناية بالبشرة والجسم أيضًا. فإن كنت ترغبين في الحصول على بشرة صحية رائعة ومشرقة، فلا تهملي عملية التقشير. حيث يساعد على إزالة طبقات الجلد الميت من سطح البشرة، مما يعمل على تحفيز إنتاج خلايا جديدة للبشرة. كما يعمل ذلك على سرعة امتصاص الكريمات ومرطبات البشرة بشكل أسهل وأسرع داخل خلايا البشرة. اختاري النوع المناسب من الكريمات المقشرة لبشرتك أو حضري بنفسك مقشر طبيعي بمكونات متوافرة من مطبخك.

2- ترطيب الجسم

عادةً ما تهتم جميع النساء بترطيب بشرة الوجه، لكن يهمل الكثيرين ترطيب بشرة الجسم. فيستخدم لوشن الجسم على فترات متباعدة وهو خطأ جثيم يؤدي لجفاف البشرة. احرصي على استخدام لوشن الجسم المفضل لديك أو أي من الزيوت الطبيعية كزيت الزيتون أو زيت جوز الهند، وستحصلين بعدها على جسم ناعم وسلس خالي من العيوب.

3- استخدام الزيوت الطبيعية

إن كنت ترغبين في ترطيب بشرتك وشعرك بطريقة طبيعية، فاستخدمي زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو مزيج منهما معًا. استخدميه لتدليك الجسم بالكامل في حركات دائرية أثناء الاستحمام، وأيضًا استخدميه لترطيب الشفاه بديلًا لبلسم الشفاه. وأيضًا يستخدم خليط الزيوت كسيروم تحت العينين لترطيب تلك المنطقة والعناية بها، كما أنه علاج رائع للتخلص من مشكلات الأظافر وتقويتها.

4- حماية البشرة من أشعة الشمس

حيث تعمل الأشعة فوق البنفسجية على اختراق الطبقات الداخلية للبشرة، مما يعرضها للتلف. لذلك، كي تحافظي على بشرة جميلة وصحية لأطول فترة ممكنة، لا تهملي استخدام الكريم الواقي من الشمس. فالتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر ومستمر هو المسبب الأول لظهور تجاعيد البشرة وأعراض الشيخوخة المبكرة. اختاري واقي من الشمس خفيف الوزن كي تتمتعي ببشرة أكثر شبابًا وحيوية.

5- تنظيف أدوات المكياج

احرصي على تنظيف أدوات المكياج جيدًا قبل استخدامها على بشرتك. فهي الأكثر عرضة لتراكم البكتيريا والجراثيم التي تؤدي لظهور حب الشباب وتهيجات البشرة. ينصح خبراء التجميل بتنظيف فرش المكياج مرتين خلال الشهر أو مرة كل اسبوع. فقط اغمسي الفرش الخاصة بك في ماء دافئ مع إضافة القليل من الصابون. ثم تشطف بعد ذلك بالماء الفاتر، وتترك كي تجف طوال الليل.

إن كنت تعانين من البشرة الحساسة المعرضة لحب الشباب، فينصح بغسل فرش المكياج بشكل يومي، خاصةً أدوات الكونسيلر وكريم الأساس.

6- عدم ضخ فرشاة الماسكارا

لا تقومي أبدًا بضخ فرشاة الماسكارا كي تحافظي عليها لفترات أطول. فيعمل ذلك على دخول الهواء داخل أنبوبة الماسكارا، مما يجعلها تجف سريعًا. إن كنت ترغبين في الاحتفاظ بالماسكارا الخاصة بك تدوم لفترأت أطول، تجنبي تعريضها للهواء أو دخول الهواء بداخلها أثناء ضخ الفرشاة. لكن بدلًا من ذلك، يمكنكِ استخدام الفرشاة لتقليب الماسكارا في حركات دائرية برفق كي لا يساعد ذلك على دخول الهواء.

7- زيت شجرة الشاي لمكافحة البثور

دائمًا ما تظهر البثور في الوقت غير المناسب، خاصةً مع اقتراب مناسباتك الخاصة. زيت شجرة الشاي يتميز بخواص رائعة مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله فعّال جدًا لمكافحة حب الشباب. فقط استخدمي بضع قطرات من يزت شجرة الشاي مباشرةً على البثور قبل الذهاب للنوم. وستتحسن حالتها في الصباح التالي وقد تختفي تمامًا بعد مرات قليلة من الاستخدام.

8- تقشير الشفاه

عند استخدامك للفرشاة لتنظيف أسنانك، فلا تنسي استخدام القليل من معجون الأسنان على شفتيك لتقشيرها. ثم ضعي القليل من زيت الزيتون أو أي بلسم للشفاه لترطيبها وجمالها.

9- شرب الماء بوفرة

اجعلي شرب الماء خلال اليوم عادة منتظمة للحفاظ على جمالك. ابدأي يومك بشرب كوب من الماء على معدة فارغة (ويفضل إضافة عصير ليمونة كاملة مع ملعقة صغيرة من العسل لتعزيز فوائده الصحية). فيساعد الماء على التخلص من السموم المتراكمة خارج الجسم، مع الحفاظ على ترطيب الجسم. مما يعطيكي إطلالة مشرقة وبشرة صحية.

10- سبراي الوجه

وهي من أفضل العادات الجمالية التي يمكن اتباعها وخاصةً خلال فصل الصيف. احرصي على استخدام سبراي الوجه من ماء الورد خلال اليوم. فيساعد ماء الورد على إنعاش البشرة والحفاظ على بشرة نضرة ومنتعشة.

خطوات زيادة الجمال بدون مكياج

هنالك العديد من الخطوات التي يجب علينا اتباعها لإظهار جمال الوجه بدون وضع المكياج وهو سر الجمال الحقيقي؛ لأنّ وضع المكياج باستمرار يمنع البشرة من التنفس ممّا يؤدّي إلى الشيخوخة المبكّرة وشحوب الوجه وفقدان نضارته، بحيث إنّ الكثير من السيدات لا يخرجن إلا بوضع طبقات من المكياج، بالرغم من وجود عدد من الخطوات البسيطة التي تظهر الجمال بعيداً عن استخدام مساحيق التجميل، وتُسهم بشكل كبير في إبراز الجمال الحقيقيّ.

اتباع نظام غذائي عن طريق تناول بعض الفواكه والعصائر الطبيعية؛ لأنّها تغذّي البشرة من الداخل.

شرب المياه المعدنية بكثرة للحفاظ على رطوبة البشرة.

العناية بالبشرة بشكل مستمر عن طريق وضع الماسكات المخصصة في تفتيح البشرة، والحرص على غسيل البشرة مرتين في اليوم صباحاً ومساءً.

الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة.

تناول الخضراوات الطازجة باستمرار.

النوم الكافي يمنح البشرة الراحة والنضارة.

تناول كافة أنواع الأغذية بشكل متوازن.

اختيار تسريحة شعر بسيطة تلائم الوجه تؤثر كثيراً في ظهور جمال الوجه بدون مكياج.

إيراز جمال الرموش عن طريق وضع الماسكارا.

إبراز جمال الشفاه عن طريق تقشيرها وترطيبها ووضع ملمع بسيط يمنحها اللمعان الجمال قبل الخروج.

تبيض الأسنان والمحافظة عليها لمنح الابتسامة الجميلة والساحرة.

استخدام مكعبات الثلج في تدليك البشرة يومياً حيث يُعتبر علاجاً سريعاً لحروق الشمس، ويمنح البشرة النعومة والانتعاش، كما أنّه يقلل احمرار البشرة وينشّط الدورة الدموية ممّا يمنحها التألّق والنضارة، إضافة إلى أنّه يخفّف من ظهور البقع الداكنة حول العينين ويرطب بشرة الوجه ويزيد من جماله، ويمنع الشيخوخة المبكّرة، ويحدّ من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

كيف تحافظ على جمالك

ممارسة الرياضة، فالرياضة تجعل الجسم رشيقاً والقوام ممشوقاً، وتقي من الكثير من الأمراض التي تؤثّر على صحّة الجسم وبالتالي جماله، وتنشط الدورة الدمويّة، فتحسّن من صحة البشرة وتألقها.

تناول غذاء صحي، فالغذاء الصحي هو السر وراء الصحة والرشاقة والجمال، والغذاء الصحيّ هو الغذاء المتوازن الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية في الهرم الغذائي، من نشويات، وكربوهيدرات، ودهون، وبروتينات، ويجب التركيز على الفيتامينات والأملاح المعدنيّة بأنواعها، لتغذية الجسم ككل، والوقاية من الأمراض، والحفاظ على صحة الشعر ونموه ولمعانه، وبريق العيون وصحتها، وجمال البشرة ونضارتها.

شرب كميات كافية من الماء، فالماء يخلّص الجسم من السموم التي تسبب الأمراض، وتؤثر على جمال البشرة، ويرطب الجسم أيضاً فتبدو البشرة أكثر شباباً ونضارة، ونقص الماء يسبب جفاف العيون واصفرارها، وجفاف الجلد وسرعة ظهور التجاعيد، وكذلك الشعر، فيصبح ذا ملمسٍ خشن بسبب قلة الرطوبة.

تجنب الضغوط والتوتر النفسي، فالصحة النفسيّة لها أسمى الأثر في جمال البشرة، والتوتّر يسبّب ظهور البثور على البشرة، ويقلّل من صحة الجسم بشكلٍ عام، فيسلب منه طاقته وحيويته وجماله.

أخذ قسط كافٍ من النوم في الليل، لإراحة الجسد، وإزالة متاعب النهار، والسماح للجسم بتجديد خلاياه واستعادة نشاطه، وتنظيم توازن هرموناته، لينعم الجسم بحياة صحيّة، وتجنّب السهر لتجنب الهالات السوداء وانتفاخ العيون، وشحوب البشرة.

تجنب التعرض لأشعة الشمس؛ لأنّها تسبّب اسمرار البشرة، وظهور الكلف والنمش، وتسرِّع من ظهور التجاعيد، ويجب استخدام طبقة سخيّة من الكريم الواقي للشمس عند الخروج في النهار.

يجب التقليل من استخدام المكياج، وعدم استخدام الأنواع الرديئة، أو منتهية الصلاحيّة، وتنظيفه عن البشرة جيّداً قبل النوم.

لا بدَّ من استخدام الأقنعة الطبيعيّة لتقشير البشرة كاليمون والسكر، وأقنعة تغذية البشرة وترطيبها كالعسل والموز، والحليب، والأفوكادو، والزيوت الطبيعية بأنواعها، والألوفيرا التي تساعد أيضاً على تقليل ظهور التجاعيد.