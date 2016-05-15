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مقتل فلاح على يد نجل خاله بسبب الميراث فى زفتى بالغربية

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مقتل فلاح على يد نجل خاله بسبب الميراث فى زفتى بالغربية مقتل فلاح على يد نجل خاله بسبب الميراث فى زفتى بالغربية
لقى فلاح مصرعه على يد نجل خاله إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى بسبب خلافات على الميراث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى زفتى العام وضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتلقى مأمور قسم زفتى بلاغا من مستشفى زفتى العام بوصول "إبراهيم م ا" – 46سنة – فلاح - مقيم بندر زفتى مصاب بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى ووفاته.

وبسؤال شقيقه "عشماوى" – 35سنة – ميكانيكى - قرر حدوث مشاجرة بين شقيقه ونجلى خاله "مصطفى ع ا" وشهرته " هانى البونبى" – 36سنة – كهربائى – وشقيقه "وليد" – 32سنة – سائق - مقيمان ببندر زفتى لخلافات بينهم بسبب الميراث وقيام المتهم الأول بالتعدى على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض وأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، قرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير إدارة البحث الجنائى ضم العميد حلمى أبو الليل، رئيس مباحث المديرية والعقيد محمد صالح رئيس فرع البحث بزفتى والسنطة وضباط مباحث قسم زفتى.

وتم ضبط المتهم "مصطفى ع ا" واعترف بارتكاب الواقعة تحرر المحضر 1895 جنح قسم زفتى لسنة 2016 وبعرضه على النيابة قررت حبسه 4أيام على ذمة التحقيقات.


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