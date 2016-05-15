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تعرف على أعراض ضربة الشمس لتجنب مخاطرها

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تعرف على أعراض ضربة الشمس لتجنب مخاطرها تعرف على أعراض ضربة الشمس لتجنب مخاطرها
بعد ارتفاع درجات الحرارة التى نشهدها هذه الأيام، يحذر الأطباء من التعرض للإصابة بضربة شمس، ويقدم الموقع الأمريكى "webmd" أعراض ضربة الشمس حتى يتم تشخيصها مبكرا وعلاجها تفادى الآثار الجانبية لها.

أعراض ضربة الشمس
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>ضربة الشمس هى الشكل المرضى الأكثر خطورة والمرتبط بارتفاع درجات الحرارة، حيث يمكن أن تقتل أو تسبب تلفا فى خلايا المخ والأعضاء الداخلية الأخرى من الجسم، ومن أعراضها:

1. ارتفاع درجة حرارة الجسم لتصل إلى 41 درجة مئوية
>2. اضطراب فى الجهاز العصبى المركزى ويظهر فى صورة تشنجات
>3. الغثيان
>4. سرعة ضربات القلب
>5. التعرق الشديد وفقدان الوعى "الغيبوبة"

الأكثر عرضة للإصابة بخطر ضربة الشمس
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>رغم أن الإصابة بضربة الشمس لا تشترط بعمر محدد إلا أن هناك فئات محددة هم أكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس عن غيرهم، وهم..
>1. من يعيشون فى منازل تفتقد التهوية الجيدة
>2. من لا يشربون كمية كافية من الماء
>3. الرضع والأطفال والصغار
>4. من يعانون من أمراض مزمنة
>5. من لديهم إعاقات عقلية أو يتناولون مشروبات كحلية بكميات كبيرة
>6. الرياضيون الذين يمارسون النشاط البدنى فى الأجواء الحارة

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