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التربية تعتمد جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث

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اعتمدت وزارة التربية والتعليم اليوم (الأحد) جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث للصفوف من 7 إلى 11 لتعليم الكبار والجمعيات النسائية والتنمية الأسرية والدراسة المنزلية.

وفيما يلي جداول الامتحان وفقاً لما نشرته الوزارة على حسابها في تويتر:

1- جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث للصفوف من 7 إلى 9 لتعليم الكبار والجمعيات النسائية ومراكز التنمية الأسرية

جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث للصفوف 10 -11 لتعليم الكبار والجمعيات النسائية ومراكز التنمية الأسرية

جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث للصف 7 للدراسة المنزلية

جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث للصفوف 8-9 للدراسة المنزلية

جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث للصفوف 10 - 11 للدراسة المنزلية

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