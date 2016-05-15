محمد بن زايد يأمر بتخصيص 20 مليون دولار لتنمية مشاريع في اليمن

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخصيص مبلغ 20 مليون دولار أمريكي لاستثمارها في دعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

يأتي ذلك في إطار سعي دولة الإمارات للمساهمة في دعم الجهود الحكومية في التنمية وتمكين الشباب وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في اليمن.

وتشمل المبادرة التي سيتولى "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" تنفيذها والإشراف عليها مدينتي " عدن والمكلا " كمرحلة أولى على أن تمتد إلى باقي المحافظات والمدن اليمنية في مراحل لاحقة.

وتسهم هذه المبادرة في تعزيز أداء الاقتصاد اليمني ودفعه باتجاه التعافي والنمو وتوفير فرص عمل للطاقات البشرية اليمنية الموهوبة وتعزيز ثقافة الاستثمار وريادة الأعمال في اليمن الشقيق.وتضاف المبادرة إلى سجل الدولة الحافل بالعطاء والمواقف الإنسانية والتنموية المشرفة تجاه الأشقاء في الجمهورية اليمنية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

يشار إلى أن " صندوق خليفة لتطوير المشاريع " حقق نجاحا ملفتا في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات منذ تدشين خدماته في العام 2007 ويسهم حاليا بتوجيهات من القيادة الحكيمة في تطوير وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من جمهوريتي مصر العربية والشيشان وذلك في إطار جهود الدولة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة لتنفيذ خططها التنموية وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي لموطني تلك الدول.