وصفات الزنجبيل لفقدان الوزن

لكل من ترغب في التخلص من الدهون الزائدة في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم الوصفات الطبيعية التي تساعد في فقدان الوزن الزائد

الزنجبيل نبات هام كتابل فريد النكهة يضفي لذة على الطعام يفضله الكثيرين في تحضير الطعام ، فهو يستخدم كأحد أهم التوابل والإعشاب في الصين منذ 2500 عام، وكنبات يستخلص منه العديد من العلاجات الصحية الهامة، حيث أثبتت التجارب والدراسات الحديثة أن للزنجبيل دور فعال جدا في التنحيف، بما يحتويه من مواد حارقة للدهون ومواد منشطة للعمليات الحيوية في الجسم، ومضادات حيوية طبيعية، كما يحمل هذا النبات الفريد العديد من الفوائد منها:

فوائد الزنجبيل وهي :

– فاتح للشهية.

> – يساعد على إزالة إلتهابات المعدة.

> – ينشط الكبد عن طريق مادة الكبريت الموجودة في الزنجبيل, ويطرد السموم , ويساعد على بناء الدم.

> – مضاد للغثيان والدوار.

> – يساعد على علاج القولون او التخفيف من أمراضه, لأنه يوازن البكتيريا الموجودة فى القولون التي تسبب المرض.

> – يزيد من نسبة المناعة فى الجسم, لأنه يوجد في الزنجبيل 12 مركب مضاد مفيد للجسم.

> – يساعد في علاج مرض الشقيقة (نصف الرأس).

> – يساعد على إزالة الأرق و الأعصاب.

> – يساعد على تقوية الذاكرة ويقلل من ضعفها.

> – يساعد على علاج العيون (مثل الماء الأزرق والأبيض).

> – يعالج أمراض الربو و الجهاز التنفسى.

> – يعالج مرض الزكام و البرد.

> – يساعد على علاج أمراض الجهاز التناسلي.

> – يمنع من تجمد الأطراف خاصة فى المناطق الباردة.

> – يعالج أمراض المفاصل.

> – يعالج أو يقلل من مرض النقرس (داء الملوك).

> – يساعد على علاج (عرق النسا), الآلام التي تصاحب الدسك.

> – يمنع تجلط الدم في الأوعية الدموية و بذلك يساعد على توسعة الأوعية وهذا مفيد جدا لمرض ضغط الدم ومرض تجلط الدم.

> – إذا مزج مع الحليب يكون مركب مفيد جدا, لأنه يساعد الجسم على هضم اللكتوز الموجود فى الحليب

الزنجبيل والتنحيف:

لا يخفى على الكثيرين فعالية الزنجبيل الطبيعية في تنحيف الجسم بما يحتويه من مواد فعالة تقوم بتنقية السموم من الجسم مما يساهم في رفع كفاءة العمليات الحيوية ومعدلات حرق الدهون كما يساهم في تنظيم عملية هضم الطعام والتخلص من الدهون في الأمعاء وطردها خارج الجسم، وفيما يلي وصفات للتنحيف تعتمد على الزنجبيل:

الوصفة الأولى:

3 ملاعق كبيرة زنجبيل مبشور طازج

> ملعقة كبيرة ماء ورد

> ملعقتين من خل التفاح

> ملعقة من اللوز المر

> قومي بغلي الزنجبيل في ماء بمقدار مناسب وبعد غليه يصفى للحصول على خلاصة الزنجبيل ويترك حتى يبرد ثم يمزج مع باقي المكونات ويضاف إليهم كريم مرطب تفضلينه ويستخدم المزيج في دهان المناطق التي تعاني من السمنة والدهون ثم لفي المنطقة بقطعة من القماش واتركيه ليلة كاملة ثم يغسل في الصباح.

مشروبات الزنجبيل للتنحيف:

تناولي مقدار متساوي من القرفة والزنجبيل وصبي عليهم الماء المغلي في كوب ويغطى ويترك قليلا ثم يتم تناوله وذلك قبل الوجبة مباشرة

يغلى مقدار من الماء ويضاف إليه حفنة من الزنجبيل المطحون وحبة ليمون كاملة مقطعة، ويترك المزيج يغلي لمدة خمس دقائق ويصفى ويتم تحليته بملعقة عسل صغيرة ويتم تناوله

قومي ببشر الزنجبيل الأخضر الطازج ثم ينقع في الماء ليلة كاملة وتناولي هذا المنقوع 3 مرات يوميا قبل الوجبة

تناول شرائح الزنجبيل الطازجة:

تناول شريحة رفيعة من الزنجبيل الطازج قبل كل وجبة يساعد على كبح الشهية ، زيادة معدل حرق الدهون بالبطن والخصر، تنظيم الأيض، تحسين آداء الجهاز الهضمي، وتقليل مستوى الكورتيزول بالدم والمرتبط بالسمنة وزيادة الوزن.

خليط الزنجبيل والملح والليمون:

يُعّد خليط الزنجبيل والملح والليمون من الوصفات الطبيعية الرائعة التي تساعد على كبح الشهية وزيادة معدل حرق الدهون، ولتحضير الوصفة تُخلط ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور وعصير نصف ليمون مع رشة من الملح ويُنصح بتناول الخليط قبل الوجبات.

مغلي الزنجبيل والليمون:

يُخلط كوب من مغلي الزنجبيل مع عصير ليمونة واحدة ، تناولي الخليط مرتين يومياً للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن.

ديتوكس الزنجبيل والخيار:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور.

> 1 ليمونة كبيرة مقطعة شرائح.

> 1 ثمرة خيار مقطعة شرائح.

> حفنة من أوراق النعناع الطازج.

> 2 لتر ماء.

الطريقة:

يُوضع الماء في برطمان زجاجي نظيف وتُضاف إليه جميع المكونات ثم يُغلق جداً، ويُحفظ في الثلاجة لمدة 24 ساعة.

> يُصفى المشروب ويفضل تناوله على معدة خاوية. وتُكرر هذه الطريقة يومياً لمدة 15 يوم.

كيف تستخدم الزنجبيل للتنحيف ؟

الزنجبيل وتخفيف الوزن :

استخدام الزنجبيل لسنوات عديدة لعلاج الغثيان وعلل الجهاز الهضمي الأخرى، وزاد الاهتمام مؤخرا في استخدامة كأداة مساعدة في اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن . الزنجبيل يأتي على رأس قائمة من العلاجات الفعالة المنزلية الطبيعية وهو واحد من الأطعمة التي يمكن تزيد من الصحة ، لأنه مليء بفوائد صحية للجسم والعقل .

1- الزنجبيل يساعد على تنظيم نسبة الكولسترول في الدم :

استهلاك الزنجبيل يكون له تأثير عميق على مستويات الكوليسترول العالية والتي غالبا ما تسبب السمنة بين النساء والرجال. يمكن أن ارتفاع مستويات الكولسترول في شخص تشير الى BMI أعلى من الطبيعي، ويمكن بالتالي ان تؤدي إلى الأمراض المرتبطة بالسمنة مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان. الزنجبيل يساعد على خفض نسبة الكوليسترول عن طريق خفض ملحوظ في الدم ومستويات الكوليسترول في الكبد. يعمل الزنجبيل أيضا على تجلط الدم ويخفض ضغط الدم.

2- الزنجبيل يحسن المناعة :

الزنجبيل يساعد على تحسين جهاز المناعة وهو واحد من أقدم العلاجات للبارد ، والغثيان والانفلونزا كما أن له خصائص مضادة للفيروسات الفطرية وانها تشفي من البرد وكذلك يقتل البكتيريا التي تسبب البرد وشرب الزنجبيل يخفيف التهاب الحلق والسعال. يحتوي الزنجبيل على الكروم والمغنيسيوم والزنك والتي يمكن أن تساعد على منع القشعريرة والحمى والعرق المفرط . بالاضافة الى ذلك، يكون بمثابة مضادات الهيستامين ، وبالتالي مفيد في التعامل مع الحساسية. يستخدم شاي الزنجبيل لانقاص الوزن لأنه يزيد من عملية التمثيل الغذائي ، ويحفز الدورة الدموية وطرد السموم من الجسم .

3- الزنجبيل يقلل من مشاكل الجهاز الهضمي :

الزنجبيل فعال جدا في الوقاية من أعراض دوار الحركة ، وخاصة دوار البحر. و يقلل من كل الأعراض المرتبطة بدوار الحركة بما في ذلك الدوار ، والغثيان ، والتقيؤ ، والتعرق . الملايين يعانون من حرقة المعدة وعسر الهضم قد يكون الزنجبيل هو المنقذ . وكذلك يعمل على تطهير القولون الذي يساعد أيضا في عملية الهضم الجيد ، وبالتالي المزيد من الهضم ، ومزيد من فقدان الوزن .

4- الزنجبيل مضادة للالتهابات :

أحد الاستخدامات الأكثر فعالية للزنجبيل هو أنه يعمل كعامل مضاد للالتهابات التي تساعد على تقليل التهابات المفاصل. ويطلق على المركبات المضادة للالتهابات المسؤولة عن تخفيض الإلتهاب gingerols . جذر الزنجبيل هو الأكثر شهرة لهذا الغرض. فإنه يحمي الأوعية الدموية من الالتهاب وبالتالي فإنه يساعد على زيادة تدفق الدم إلى الجسم ويشفي الألم . الزنجبيل يساعد في توسيع الأوعية الدموية مما يزيد من حرارة الجسم وهذا يجعل الجسم يحرق المزيد من الدهون .

5- الزنجبيل يساعد على فقدان الوزن :

بالإضافة إلى زيادة فقدان الدهون، الزنجبيل قد يساعد أيضا على الشعور بالشباع ، مما يقلل بدوره من استهلاك الطعام. أيضا، لقد ثبت أن الزنجبيل يعمل بمثابة مثبط للشهية طبيعي الذي هو أفضل وسيلة لانقاص الوزن . مثبطات الشهية الطبيعية هي آمنة ولا تسبب أي مشاكل . الزنجبيل هو تقريبا خالي من السعرات الحرارية، و يمكن أن يعطي ميزة طفيفة في فقدان الوزن . الزنجبيل معروف أنه من الغذاء الحار . فإنه يثير درجة حرارة الجسم ويساعد على زيادة التمثيل الغذائي ، لذلك يمكن حرق المزيد من الدهون بالاضافة الى اتباع نظام غذائي .

6- الزنجبيل يقلل إنتاج الكورتيزول :

الزنجبيل يقمع الكورتيزول. وهو هرمون الستيرويد الضروري لتنظيم الطاقة والتعبئة . لكن التوتر المزمن يمكن أن يسبب ارتفاع مستويات الكورتيزول التي قد تؤدي الى زيادة الدهون في البطن و زيادة الوزن .

7- الزنجبيل يساعد على الهضم :

الزنجبيل له تأثير مفيد على الجهاز الهضمي الخاص مما يساعد على تنظيم حركة الطعام من خلال المعدة والأمعاء الصغيرة والكبيرة. عندما يتحرك كل شيء بسلاسة ، يمكن فقدان الوزن بسهولة أكبر.

أفضل النصائح لفقدان الوزن دون الرياضة :

تصالحي مع طعامك : وهذا يعني أن تحرم المرأة نفسها من تناول الطعام المحبب لها ، والتقيد بغذاء معين بطريقة صارمة ، وهي من أحدث الطرق التي يتبعها متخصصو التغذية ، إذ يقومون بوضع قائمة خاصة بكل شخص والتي تحتوي على أفضل ما يحب من مأكولات ، ثم التقيد بكميات محددة وأوقات معينة لتناوله . راقبي طعامك : إذ ينصح بتدوين كل ما يؤكل في اليوم ، وحساب السعرات الحرارية لكل وجبة ، وجدولة الطعام الأسبوعي ، وتناول الطعام عند الشعور بالشبع فقط ، وفي أوقات مخصصة للطعام أي دون الانشغال بمشاهدة التلفزيون ، أو أثناء الشعور بالغضب ، مع عدم تجويع النفس والالتزام بمواعيد الطعام الثابتة . تناولي الطعام ببطء : وهي نصيحة مفيدة لهضم الطعام بشكل جيد ، إذ أن هناك بعض أنواع من الطعام يتم هضمها في الفم أثناء المضغ مثل النشويات ، كما أن المضغ ببطء يعطي اشارات للمخ للشعور بالشبع . توقفي عن الطعام فور الاحساس بالشبع : تناولي الطعام للتخلص من الجوع والشعور بالشبع وليس فقط للمتعة بنوعية معينة من الطعام ، لذا احرصي على اختيار أنواع الطعام التي تزيد الاحساس بالشبع وتدوم لفترة طويلة ، وهي تلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة من الألياف مثل الخس ، والحبوب الكاملة مثل الشوفان .

تناولي الخضار والفاكهة : اجعلي منهما عونا لكي طوال النهار لفقدان الوزن والاحساس بالشبع دون اكتساب سعرات حرارية زائدة ، ويمكن تناولهما على أ{بع أو خمس وجبات يومية ، واستبدالهما بالوجبات الخفيفة (السناك) الأخرى مثل المقرمشاتت والعجائن حتى في مكان العمل أو النزهات .

زيادة استهلاك البروتين : تعتمد أنظمة تخسيس كثيرة على مبدأ تناول كميات اضافية من البروتين ويرجع ذلك إلا أن هضم البروتينات يستهلك مزيد من الطاقة والحرق ، كما أن البروتين يعطي شعورا بالشبع ولفترة طويلة إذ يحتاج لفترة أطول في الهضم داخل المعدة ، لذا احرصي على تناول اللحوم الخالية الدسم ، والاكثار من البيض ، واللحوم البيضاء ، والأسماك .

شرب الماء بكثرة : يلعب الماء دورا هاما في صحة الجسم وفي فقدان الوزن ، إذ يعطي شعورا بالشبع دون اكتساب أي سعرات ، كما يعمل على تنقية الجسم من السموم والشوراد الناتجة عن حرق الدهون .

تناول الأطعمة المحفزة للأيض : هناك مأكولات كثيرة تزيد من عملية الأيض (الحرق) في الجسم ، والتي يعتمد عليها اطباء كثيرين للمساعدة في فقدان الوزن ، ويأتي على رأسها البهارات مثل الفلفل الأسود ، والقرفة ، والزنجبيل ، كما يمكن تناول الفلفل الحار في اعداد الوجبات .

تجنبي تناول الحلويات : إذ كنا لا نريد ممارسة الرياضة لفقدان الوزن يجب علينا التخلي تمام عن تناول أية دهون أو سكريات ، والتي لا نستطيع حرقها دون الحركة ، لذا يجب الامتناع عن الشيكولاتة ، والحلويات .