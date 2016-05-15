شرطة المسطحات بأسوان تحبط تهريب 100 كيلو سمك طازج من بحيرة ناصر

تمكنت شرطة المسطحات المائية بأسوان اليوم ، من ضبط العديد من المخالفات خلال حملة تفتيشية بالمجرى الملاحى لنهر النيل وبالمسطح المائى لبحيرة ناصر جنوب أسوان.

وأسفرت الجهود عن ضبط 14قضية متنوعة شملت إحباط تهريب 100 كيلو جرام من الأسماك الطازجة من بحيرة ناصر.

كما تم ضبط 4 متهمين لمزاولتهم مهنة الصيد بدون ترخيص وضبط 5 شباك صيد جوبيا مخالفة وضبط 100 متر غزل مخالف لقانون الصيد. تم تحرير محاضر للمخالفين وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.

إحباط محاولة تهريب 750 كيلو سمك طازج من بحيرة ناصر بأسوان

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مباحث نصر النوبة بأسوان تضبط عاطلاً بحوزته بندقية خرطوش وبانجو

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