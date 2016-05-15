أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شرطة المسطحات بأسوان تحبط تهريب 100 كيلو سمك طازج من بحيرة ناصر

Google+ Print
شرطة المسطحات بأسوان تحبط تهريب 100 كيلو سمك طازج من بحيرة ناصر شرطة المسطحات بأسوان تحبط تهريب 100 كيلو سمك طازج من بحيرة ناصر
تمكنت شرطة المسطحات المائية بأسوان اليوم ، من ضبط العديد من المخالفات خلال حملة تفتيشية بالمجرى الملاحى لنهر النيل وبالمسطح المائى لبحيرة ناصر جنوب أسوان.

وأسفرت الجهود عن ضبط 14قضية متنوعة شملت إحباط تهريب 100 كيلو جرام من الأسماك الطازجة من بحيرة ناصر.

كما تم ضبط 4 متهمين لمزاولتهم مهنة الصيد بدون ترخيص وضبط 5 شباك صيد جوبيا مخالفة وضبط 100 متر غزل مخالف لقانون الصيد. تم تحرير محاضر للمخالفين وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.


> إحباط محاولة تهريب 750 كيلو سمك طازج من بحيرة ناصر بأسوان
>

مباحث نصر النوبة بأسوان تضبط عاطلاً بحوزته بندقية خرطوش وبانجو
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365