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بالصور.. هبوط مفاجئ بطريق العريش القنطرة الدولى

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بالصور.. هبوط مفاجئ بطريق العريش القنطرة الدولى بالصور.. هبوط مفاجئ بطريق العريش القنطرة الدولى
تسبب ظهور هبوط مفاجئ على مسار طريق العريش القنطرة فى إعاقة حركة السير على الطريق والتسبب فى وقوع سير، وأكد عددا من السائقين والمسافرين على الطريق، أن الهبوط ظهر بشكل مفاجئ نتيجة تأكل فى الطبقة الأسفلتية بمنطقة التلول، وهى حفر متجاورة.

وقال السائقين إن الهبوط يمثل خطورة وتعد كمائن موت لكل سائق سيارة يأتى مسرعا ولايعرف أن أمامه حفر فإذا ماحاول تجاوزها منحرفا سيجد نفسه على جانب الطريق المرتفع نظرا لمروره بتلال رملية ووجود منحدرات على جانبى الطريق.

وأوضح المسافرون أن المشكلة بدء ظهورها بشكل واضح منذ أسبوع مضى وكل يوم تتزايد الحفر، واكتفى المسئولين بهيئة الطرق بوضع أقماع أمامها دون إصلاحها.

وأبدى أهالى شمال سيناء استغرابهم من ترك هذه الحفر على طريق حيوى وهو الرابط الوحيد بين شمال سيناء والمحافظات الأخرى.

هبوط ارضى ، شرم الشيخ (1)

هبوط ارضى ، شرم الشيخ (2)

هبوط ارضى ، شرم الشيخ (3)

هبوط ارضى ، شرم الشيخ (4)


>بالصور.. الطريق الدولى بشمال سيناء يتحول لممر الموت.. حوادث سير بالجملة ومطالب بإعادة كفاءة الطريق بدلا من ترقيعه وإنشاء 4 حارات إضافية.. تحويل مستشفى رمانة لاستقبال الطوارئ لإنقاذ أرواح الضحايا
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مصر 365

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