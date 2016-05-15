فيتامين "D" يقى الأطفال من السكر بنسبة 20%

صرح الدكتور محمد صبرى أبو علم، أستاذ طب الأطفال والحساسية والمناعة، بأن فيتامين "D" يعزز مناعة الأطفال ويقلل من فرص إصابتهم بمرض السكر من النوع الأول بنسبة تتعدى 20%.

وأوضح أبو علم أن فيتامين "D" يطلق عليه فيتامين أشعة الشمس، نظراً إلى أن الجسم يفرزه عند التعرض لأشعة الشمس، لافتا إلى أن الوقت المناسب للحصول على فيتامين "D" من الشمس هو فى الفترة من 12 مساء وحتى 3 عصراً لمدة 5 دقائق، وليس خلف الزجاج.

وأشار أبو علم إلى أن فيتامين "D" يساعد على تقوية عظام الأطفال، لأنه يعزز التصاق الكالسيوم بالعظام ويعمل على تقوية المخ والأعصاب.

وجاءت تصريحات الدكتور محمد صبرى أبو علم، أستاذ طب الأطفال والحساسية والمناعة، على هامش المؤتمر الرابع الذى تنظمه الجمعية العربية الدولية للتغذية والجهاز الهضمى والأمراض المعدية فى الفترة من 12 – 16 مايو الحالى بالعين السخنة.

- دراسة مصرية تكشف أسباب انسداد القنوات المرارية عند الرضع

>

- أستاذ طب الأطفال: التكييف أفضل وسيلة تهوية... والمروحة تسبب الأمراض

>