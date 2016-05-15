3 نصائح بسيطة لمنع عدوى التهاب المسالك البولية

التهاب المسالك البولية من الأمراض الشائعة بين النساء والرجال، ويكون ناتجا من عدوى بكتيرية، ينتج عنها التهاب وظهور لبعض الأعراض.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فالنساء أكثر عرضة لزيادة خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية، ويحدث هذا المرض فى الجهاز البولى نتيجة العدوى، فهذه العدوى يمكن أن تسبب ألما غير مريحا للغاية، وفى بعض الحالات يمكن أن تنتشر العدوى إلى الكلى وتسبب ضررا بالغا، وتظهر أعراض هذا المرض على شكل حرقان عند التبول أو الرغبة المسمرة للتبول، فهذه علامات تشير إلى وجود عدوى فى المسالك البولية.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير بعض النصائح لمنع الإصابة بالتهاب المسالك البولية، والتى تتضمن الآتى :

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- وصفات طبيعية لعلاج التهاب المسالك البولية

>1- شرب الكثير من الماء: فإن إمداد الجسم بالسوائل تلعب دورا كبيرا فى تخفيف البول، وتجعل الشخص يتبول على فترات متكررة.>2- الحفاظ على نظافة المرحاض بشكل جيد، لتجنب العدوى البكتيرية أو الفيروسية التى تؤدى إلى التهاب المسالك البولية.>3-شرب عصير التوت: حيث أثبتت الدراسات أن شرب عصير التوت أمر حيوى لمنع العدوى، حتى فى الحالات التى يتم فيها تشخيص الإصابة بالمرض بشكل فعلى، فهذا الشراب يقلل من الأعراض بشكل فعال.