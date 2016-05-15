أستاذ طب أطفال: الأوميجا 3 تعزز وظائف المخ لدى الأطفال وترفع معدل ذكائهم

كشفت العديد من الأبحاث الطبية عن العديد من الفوائد الصحية لأحماض الأوميجا 3 الدهنية، التى تشمل تقوية المناعة وتقليل فرص الإصابة بالزهايمر.

وفى هذا السياق، صرح الدكتور محمد صبرى أبو علم، أستاذ طب الأطفال بقصر العينى، بأن أحماض أوميجا 3 مهمة جدا للأطفال لتقوية مناعتهم وتعزيز الخلايا العصبية فى المخ، إضافة إلى أنها تحمى الجسم من الإصابة بالكسور.

وأوضح أبو علم أن الأوميجا 3 لا يجب أن تعطى للأطفال الأقل من سنتين، حيث إنها قد تسبب تشنجات، لافتا إلى أنه يمكن أن يعطى للأطفال الأكبر بمعدل 200 ملليجرام يومياً لمدة شهر على الأقل، وتعطى نتائج جيدة.

وجاءت تصريحات الدكتور محمد صبرى أبو علم، أستاذ طب الأطفال بقصر العينى، على هامش فعاليات المؤتمر الرابع للجمعية العربية الدولية للتغذية والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، المنعقد فى الفترة من 12 – 16 من شهر مايو الحالى بالعين السخنة.

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