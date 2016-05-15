مطار شرم الشيخ يستقبل 2537 سائحا على متن 30 رحلة دولية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الأحد، 30 رحلة دولية على متنها 2537 سائحا من مختلف الجنسيات وغادر مطار شرم الشيخ 2777 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأكد العميد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء أن نسبة الإشغالات بدأت ترتفع مع انتهاء الامتحانات فى بعض الدول والمحافظات حيث نسبة اشغال شرم الشيخ من 19% والمحافظة 19% .

وأضاف خضر أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 15 رحلة دولية طيران على متنها 1697سائحا من مختلف الجنسيات و15 رحلة داخلية على متنها 840 سائحا مصريا بإجمالى 2537 سائحا، وغادر مطار شرم الشيخ 2777 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

مطار شرم الشيخ يستقبل 2277 سائحا على متن 21 رحلة دولية

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