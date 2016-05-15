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بالصور.. الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق فى فيلا ومحال تجارية بأسيوط

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بالصور.. الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق فى فيلا ومحال تجارية بأسيوط بالصور.. الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق فى فيلا ومحال تجارية بأسيوط
تواصل قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء السيطرة على حريق بأحد الفلل القديمة وسط مدينة أسيوط، وامتدت النيران إلى عدد من مخازن المحلات التجارية التى تقع أمام الفيلا التى اشتعلت بها النيران.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل فى عدد من المحال التجارية بميدان شيكوريل بوسط مدينة أسيوط.

وانتقلت على الفور قوات الدفاع المدنى وسيارات الإطفاء والإسعاف، وتبين أن الحريق نشب فى فيلا قديمة وامتدت النيران إلى عدد من مخازن المحلات التجارية الموجودة أمام وبجوار ال?يلا، وتواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

حريق اسيوط ، (1)

حريق اسيوط ، (2)

حريق اسيوط ، (3)

حريق اسيوط ، (4)

حريق اسيوط ، (5)

حريق اسيوط ، (6)

حريق اسيوط ، (7)

حريق اسيوط ، (8)

حريق اسيوط ، (9)


>اندلاع حريق هائل بـ4 محلات بوسط مدينة أسيوط
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