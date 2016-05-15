انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية فى لبنان

>انطلقت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والإختيارية فى لبنان الأحد فى محافظة جبل لبنان حيث فتحت صناديق الاقتراع عند السابعة صباحا أمام الناخبين، فى استحقاق يجرى على عدة مراحل لم تشهده البلاد منذ ست سنوات.

وفتحت مراكز الإقتراع أبوابها وسط إجراءات أمنية أمام الناخبين فى جبل لبنان والذين بلغ عددهم، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، "834768 ناخبا".

وتشهد العديد من مدن وبلدات جبل لبنان معارك انتخابية حامية يطغى عليها الطابع السياسى والعائلي.

وتجرى الانتخابات البلدية فى لبنان كل ست سنوات، ويطغى عليها فى المدن الكبيرة نفوذ الاحزاب وزعماء الطوائف. اما فى البلدات والقرى الصغيرة، يتداخل هذا النفوذ مع الصراعات العائلية.

وكانت المرحلة الأولى من العملية الانتخابية انطلقت فى الثامن من مايو فى محافظات البقاع وبعلبك - الهرمل (شرق) وبيروت، وهى تجرى على مراحل فى محافظات لبنان الخمس الاخرى حتى 29 مايو.