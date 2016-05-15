كوريا الشمالية تعلن الإفراج عن قارب روسي محتجز لديها

أعلنت السلطات في كوريا الشمالية اليوم الأحد أنها أفرجت عن القارب الشراعي الروسي”إلفين” الذي كانت قد احتجزته أمس قرب ميناء كوسون، دون تقديم إيضاحات رسمية حول أسباب احتجازه.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن السلطات المحلية في كوريا الشمالية أبلغت الدبلوماسيين الروس بأن القارب حصل على تصريح بمغادرة بيونج يانج وخرج من ميناء كيمتشيك .

وكانت السلطات الروسية قد طالبت بيونج يانج بتقديم إيضاحات فورية حول ملابسات وأسباب احتجاز القارب “إلفين” وطاقمه في بحر اليابان، واتخاذ الإجراءات السريعة للإفراج عنه.

يشار إلى أن قوات الحدود الكورية الشمالية احتجزت القارب وأفراد طاقمه الخمسة على بعد نحو 150 كلم من ميناء كوسون الكوري الشمالي، حينما كان قادما من ميناء بوسان الكوري الجنوبي متجها نحو ميناء فلاديفوستوك الروسي.

أ ش أ