وزير الاتصالات يصل لبكين فى زيارة رسمية لفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والصين

وصل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي إلى بكين اليوم الأحد على رأس وفد رفيع المستوى يمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى زيارة رسمية تهدف إلى دفع سبل التعاون المشترك بين مصر والصين في هذا المجال، وفتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة لخلق المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب في مصر.

تأتى هذه الزيارة، التى تستغرق أربعة أيام، في إطار العلاقات البناءة التى تربط بين البلدين والتى دعمتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين في عامى 2014 و2015، والتى تلاها زيارة الرئيس الصينى شي جين بينغ لمصر في يناير 2016.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الزيارة عددا من اللقاءات على المستوى الحكومي، ومستوى رجال الأعمال، وعقد مجموعة من اللقاءات الحكومية التى تستهدف دعم أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات مع كبرى الشركات الصينية بهدف عقد شراكات متبادلة في مجالات الأعمال المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الشركات في كلا البلدين، والترويج لمصر كوجهة إقليمية لتصنيع وتصدير الالكترونيات مع تسليط الضوء على اتفاقيات التجارة الحرة مع الكتل الاقتصادية الكبرى التي تمكن مصر من الوصول إلى أكثر من 70 دولة في العالم.

أ ش أ