السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشارع البحر الأعظم فى الجيزة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق فى شقة سكنية بشارع البحر الأعظم، دون وقوع إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات والسيطرة عليه.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغاً من غرفة النجدة بنشوب حريق فى شقة سكنية بشارع البحر الأعظم، وعلى انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد رئيس قسم الإطفاء والفريق المرافق له، وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق.

السيطرة على حريق هائل بمكتب رئيس قسم الكيمياء بـ"علوم القاهرة"