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الأهلي يتدرب في حمام السباحة هربا من حرارة الطقس

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الأهلي يتدرب في حمام السباحة هربا من حرارة الطقس الأهلي يتدرب في حمام السباحة هربا من حرارة الطقس

تدرب لاعبو الأهلي الأحد في حمام السباحة بمقر النادي في الجزيرة وذلك هربا من حرارة الطقس.

ويخيم طقس شديد الحرارة على أنحاء مما دفع لاعبي الفريق إلى التدرب في مياه حمام السباحة.

ويستعد الأهلي لملاقاة الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المفترض أن يخضع مدافع الفريق أحمد حجازي لاختبار طبي لمعرفة إمكانية لحاقه بالمباراة، بينما تأكد خوض المهاجم الجابوني ماليك إيفونا للمواجهة.

وحافظ الأهلي على فارق النقاط الثمانية بينه وبين الزمالك الوصيف في الدوري بتغلبه على أسوان في عقر داره الخميس برباعية دون رد.

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