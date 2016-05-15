فريق كوكا السابق يضمن التأهل للدوري الأوروبي

(إفي): ضمن ريو آفي الذي لعب له الدولي المصري أحمد حسن كوكا المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعدما تغلب على مضيفه أونياو ماديرا بنتيجة (1-2) ليهبط الأخير للدرجة الثانية رفقة أكاديميكا الذي خسر أمام تونديلا بثنائية نظيفة، وذلك في ختام جولات الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وعلى "ملعب ماديرا" أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين في النتيجة بالهدف الذي أحرزه أميلتون.

ولكن عادل الفريق الزائر النتيجة في الدقيقة 58 عبر رينان بريسان قبل أن يحرز المهاجم المخضرم إيلدر بوستيجا الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وجاء هذا الفوز ليضمن مشاركة ريو آفي في الدوري الأوروبي الموسم المقبل إلى جانب سبورتينج براجا وآروكا، بعدما رفع رصيده للنقطة 50 في المركز السادس.

فيما تجمد رصيد أونياو ماديرا عند 29 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير ويهبط رسميا للدرجة الثانية.

في المقابل، فشل فريق باكوس فيريرا في التأهل للدوري الأوروبي بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فيتوريا سيتوبال.

وتجمد رصيد باكوس عند 49 نقطة في المركز السابع ويبتعد بفارق نقطة خلف ريو آفي.

بينما أصبح رصيد سيتوبال 30 نقطة في المركز الخامس عشر.

وضمن تونديلا البقاء رسميا في الدرجة الأولى هذا الموسم بعدما حقق فوزا غاليا على ضيفه أكاديميكا، الهابط رسميا، بثنائية نظيفة.

أحرز ثنائية أصحاب الأرض كل من بيكا ولويس ألبرتو في الدقيقتين 12 و53 على الترتيب.

وهرب تونديلا من مناطق الهبوط بعدما رفع رصيده للنقطة 30 في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد أكاديميكا عند 25 نقطة في قاع الترتيب.