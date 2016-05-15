السلطات اليمنية تمنع دخول القات لعدن ماعدا يومي الخميس والجمعة

أصدرت السلطات الأمنية بعدن – جنوبي اليمن – قرارا قضى بمنع دخول القات إلى المدينة جميع أيام الأسبوع ماعدا يومي الخميس والجمعة ، وذلك فى إطار إجراءات تخفيف الأضرار الناجمة عن استخدامه ومنها اختلالات أمنية واجتماعية.

ونص القرار الذي صدر عن قيادة الحزام الأمني الخاص بمدينة عدن على عدم السماح بدخول القات إلى عدن ابتداء من غد الاثنين، لافتا إلى أن السلطات الأمنية اتخذت هذا القرار بسبب الأضرار التي يتسبب بها القات للمجتمع وعلى خلفية الاختلالات الأمنية والاجتماعية التي يسببها القات ونظرا لما تسببه أسواق القات من ازدحام في الطرقات العامة وتعطيل حركة السير وعرقلة أداء رجال الأمن.

ودعت السلطات الأمنية إلى ضبط المخالفين ومنع دخول القات.

يذكر أن هذا القرار هو الأول قرار من نوعه الذي يتخذ منذ ثمانينيات القرن الماضي حينما كان النظام المتواجد لا يسمح بدخول القات إلا يومين في الأسبوع.

من جانبه، طالب موقع “هنا عدن” الإخباري، المحافظ ومدير الأمن بإصدار توضيحات حول قرار منع القات ومن أصدره وكذلك موقفهما من الجهة التي أصدرته ومدى قانونيتها.

وصنفت منظمة الصحة العالمية القات كعقار ضار من الممكن أن يتسبب في حالة خفيفة أو متوسطة من الإدمان (أقل من الكحوليات والتبغ).

أ ش أ