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الأقصر تستقبل 189 سائحًا يابانيًا على متن طائرة “شارتر”

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الأقصر تستقبل 189 سائحًا يابانيًا على متن طائرة “شارتر” الأقصر تستقبل 189 سائحًا يابانيًا على متن طائرة “شارتر”

أرشيفية

مراسل – «ONA»

استقبل مطار الأقصر الدولي، مساء أمس السبت، 189 سائحًا يابانيًا على متن طائرة شارتر قادمة من مدينة اوساكا اليابانية.

كانت محافظة الأقصر احتفلت في 23 أبريل الماضي بوصول أول طائرة شارتر قادمة من مدينة اوساكا اليابانية بعد توقف دام لـ 5 سنوات.

يذكر أن السائح الياباني من أكثر السياح شغفًا بالسياحة الثقافية وخاصة المتعلقة بالحضارة الفرعونية، ومن المقرر أن تستقبل الأقصر عقب ذلك رحلة طيران مباشر كل أسبوع لمدة شهر، وبدئًا من شهر أكتوبر القادم تزداد رحلات الطيران المباشر ما بين اوساكا والأقصر بواقع رحلتان اسبوعيًا.

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