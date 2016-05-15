محافظ الإسماعيلية يشهد ختام بطولة الجمهورية للرواد لتنس الطاولة

مراسل – «ONA»

شهد اللواء يس طاهر، محافظ الاسماعيلية، مساء أمس السبت، مراسم الاحتفال بختام بطولة الجمهورية الخامسة للرواد لتنس الطاولة والتي نظمها الاتحاد المصري لتنس الطاولة واستضافتها منطقة الإسماعيلية بمشاركة 28 نادي رياضي من الأندية المصرية يمثلون مختلف محافظات الجمهورية بإجمالي 360 لاعب ولاعبة فوق سن 30 و35 و40 و50 و60 و70 سنة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالمنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة السابق، والنائب أشرف عمارة عضو البرلمان عن الدائرة الأولى بالاسماعيلية، والمهندس محمد عبدالعظيم رئيس النادي العام لهيئة قناة السويس، والمهندس عصام متولي رئيس النادي العام السابق.

وفى حضور المستشار أشرف عليوة نائب رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، واللواء خالد عبدالرحمن نائب مدير أمن الاسماعيلية، ومحمود جمعة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية، وعبدالعزيز فتحي رئيس منطقة الاسماعيلية للعبة، ومحمد عز نائب رئيس المنطقة.

قام محافظ الاسماعيلية والدكتور عبدالمنعم عمارة بتوزيع وتسليم الكؤوس والميداليات للفائزين بالمراكز الأولى.