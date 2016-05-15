القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى غلق قناة الفراعين

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المقامة من رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأهرام" أحمد النجار، والتى يطالب فيها بإلغاء ترخيص قناة "الفراعين"، ووقف بثها خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج " مصر اليوم" الذى يقدمه رئيس مجس إدارة القناة توفيق عكاشة .

وحملت الدعوى رقم 15833 لسنة 69 ق، مختصما وزراء الاستثمار والداخلية والإعلام، وأوضحت أن القناة عرضت بتاريخ 5 نوفمبر الماضي، تقريراً تضمن هجوما على المؤسسة وقياداتها والعاملين بها.

وقالت إن المذيعة حياة الدرديرى، مقدمة البرنامج أذاعت ما أسمته "بيان الصحفيين الأحرار" وهو عبارة عن بيان مفبرك ومصطنع وفقا للدعوى، لأنه لا توجد جهة بعينها أعلنت عن مسئوليتها بشأن إذاعته سوى قناة "الفراعين".

وأشارت الدعوى إلى أن التقرير المذاع نال من المؤسسة ومن شخص رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد السيد النجار،من خلال عبارات تعد قذفاً فى حقه دون سند .

>