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سقوط عاطل بحوزته 680 قرصا مخدرا بأسوان

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سقوط عاطل بحوزته 680 قرصا مخدرا بأسوان سقوط عاطل بحوزته 680 قرصا مخدرا بأسوان
تمكن ضباط مباحث قسم أول أسوان اليوم من ضبط عاطل لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

كان قد ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر، مدير أمن أسوان، يفيد إلقاء ضباط وحدة مباحث قسم أول أسوان، عقب تقنين الإجراءات، القبض على المتهم "خضر. ر" 29 سنة عاطل، وبحيازته 680 قرصا لأنواع مختلفة من العقاقير المخدرة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بقصد الدفاع حسبما أفادت الشرطة.

وقد تحرر المحضر رقم 3000 لسنة 2016 م إدارى قسم أول أسوان، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.


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