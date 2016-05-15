تعرف على تحركات البرلمان لتسهيل منح قروض بنكية لمشروعات الشباب

قال محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن اللجنة ستضع مشروعات قوانين من شأنها تسهيل عمل البنك المركزى، فى منح القروض للشباب، لعمل مشروعات صغيرة، فى إطار خطة عمل اللجنة للقضاء على البطالة.

وأضاف يوسف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستستمع إلى طارق عامر محافظ البنك المركزى و4 من مساعديه فى اجتماعه غداً الاثنين مع اللجنة، لافتاً إلى أن اللجنة ستجتمع قبل لقاء عامر بساعة، لترتيب أجندة الاجتماع.

- البرلمان يبحث مع محافظ البنك المركزى مشروع تمويل المشروعات الاثنين المقبل