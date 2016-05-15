أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تعرف على تحركات البرلمان لتسهيل منح قروض بنكية لمشروعات الشباب

Google+ Print
تعرف على تحركات البرلمان لتسهيل منح قروض بنكية لمشروعات الشباب تعرف على تحركات البرلمان لتسهيل منح قروض بنكية لمشروعات الشباب
قال محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن اللجنة ستضع مشروعات قوانين من شأنها تسهيل عمل البنك المركزى، فى منح القروض للشباب، لعمل مشروعات صغيرة، فى إطار خطة عمل اللجنة للقضاء على البطالة.

وأضاف يوسف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستستمع إلى طارق عامر محافظ البنك المركزى و4 من مساعديه فى اجتماعه غداً الاثنين مع اللجنة، لافتاً إلى أن اللجنة ستجتمع قبل لقاء عامر بساعة، لترتيب أجندة الاجتماع.

- البرلمان يبحث مع محافظ البنك المركزى مشروع تمويل المشروعات الاثنين المقبل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365