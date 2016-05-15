علاج تساقط الشعر بالثوم

يمتاز الثوم بالعديد من الفوائد الصحية والطبية في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم استخدامات الثوم في علاج تساقط الشعر

يعد تساقط الشعر مشكلة يعاني منها الكثير من الناس خصوصًا الرجال عادة ما يأتي تساقط الشعر مع التقدم بالعمر و يساعد على ذلك السن و الاستعداد الوراثي لظهور الصلع بالنسبة للمرأة يمكن ان تكون المسألة مختلفة بعض الشيء لذلك من المهم معالجة الجذور و الاسباب الداعية لتساقط الشعر أولًا هناك عدد من العلاجات المفيدة في حالات تساقط الشعر كزيت الخروع و إكليل الجبل و الثوم و سوف نركز على الثوم كعلاج و محفز لنمو الشعر .

الثوم لعلاج تساقط الشعر :

في دراسة تم اجراءها عام 2007 تم نشرها في المجلة الهندية للأمراض الجلدية و التناسلية و طب الجذام عن بحث قامت بيه جامعة مازندران للعلوم الطبية ان التطبيق الموضعي الهلامي للثوم على مناطق تساقط الشعر كانت النتيجة نمو الشعر بمناطق الصلع و تحفيز فروة الشعر على الانبات و تخفيض حجم الصلع و ارتفاع اعدد الشعر ، اوضحت الدراسة ان الثوم يحتوي على كلًا من الكبريت و السيلينيوم الذي يساعد على تحصين بنية عمود الشعر و هذا يعنى انه يساعد على تجديد خلايا الشعر و الانسجة تحت فروة الرأس ليس فقط يساعد على انبات الشعر و يعزز من الشعر الموجود أيضًا بفضل العديد من الفيتامينات و المعادن التي تتواجد بالثوم .

كيفية استخدام الثوم لعلاج الشعر :

على الرغم من تناول الثوم بالطعام إلا أن هناك مجموعة متنوعة من الطرق التي تحتاج إلى استخدام عصير الثوم أو زيت الثوم كعلاج موضعي على شكل مرهم من أجل تسخير قوة الثوم لعلاج تساقط الشعر و تجديد الشعر ، عليك القيام باستخراج عصير الثوم بالضغط على الفصوص ثم تطبيقها مباشرة على اماكن الصلع او تساقط الشعر مع التدليك لمدة 20 دقيقة او اكثر من ثم الشطف بالماء الدافئ يمكن تكرار تلك العملية من ثلاثة إلى اربعة مرات بالأسبوع مع التباعد بالأيام مع الملاحظة أن عصير الثوم يحتوي على مواد مهيجة للجلد عندما تستخدم وحدها لذلك يمكن خلط الثوم مع زيت جوز الهند لأهميته في مكافحة تساقط الشعر .

يمكن تطبيق زيت الثوم مع ملعقة كبيرة من جوز الهند الدافئ ووضعها بوعاء ممتلئ بالماء الدافئ ثم التطبيق على الشعر مباشرة لتجديده يمكن التدليك لمدة 20 دقيقة حتى يتغلغل الثوم إلى داخل فروة الرأس مع التكرار ثلاث مرات بالأسبوع ، يرجى العلم ان زيت الثوم يختلف عن الثوم يساعد على تهيج الجلد إذا تم استخدامه بشكل غير صحيح .

يمكن ايضًا استخدام غرس الثوم باعتباره مرهم لتعزيز النمو يمكن تطبيق ملعقة واحدة من الزيت على فروة الرأس مع التدليك لمدة 20 دقيقة من ثم الشطف يمكن تكرار ذلك مرتين بالأسبوع ، يمكن ايضًا استخدام الثوم مع زيت الزيتون و التخزين في مكان مظلم و التطبيق مرة اسبوعيًا لتجديد الشعر أو الثوم مع زيت الخروع أو الثوم مع زيت الرزماري كل تلك الزيوت مفيدة لعلاج تساقط الشعر حيث اثبتت الدراسات الطبية اهمية تلك الزيوت في وقف تساقط الشعر و نمو الشعر و تجديده .

فوائد الثوم الصحية :

يحتوي الثوم على عدد من العناصر الغذائية المساعدة في علاج امراض القلب و خفض الكولسترول و القضاء على الجذور الحرة المسببة لأمراض تصلب الشرايين ، يساعد الثوم في علاج تضخم البروستاتا كما انه مفيد في حالات العجز الجنسي و قلة الحيوانات المنوية ، يحتوي الثوم على مضادات الاكسدة القوية المضادة للجراثيم و الفطريات و البكتيريا لذلك يمكن للثوم علاج القدم الرياضي ، كما انه يحسن من وظائف الجهاز المناعي و مضاد حيوي قوي للعديد من الامراض .

فوائد زيت الثوم للشعر

للحصول على فوائد الثوم من الممكن أن يتمّ تناوله طازجاً ونيّئاً، أو صحيحاً ورطباً، أو مهروساً مع الطعام، أو مطبوخاً مع الأكلات المختلفة، كما من الممكن استخلاص الزيت الموجود فيه والذي يسمّى زيت الثوم، ففوائد هذا الزيت لا تقلّ أبداً عن فوائد النبتة نفسها، بحيث إنّ له العديد من الفوائد الصحية، فهو مفيد في علاج الالتهابات، والتخلص من ألم الأسنان، والمحافظة على صحّة القلب وغيرها، كما أنّ له فوائد جماليّة كبيرة، فهو مهمّ للحفاظ على صحّة البشرة ونضارتها، بالإضافة إلى الفائدة الكبيرة التي قدّمها للشعر، فهو يجعل الشعر صحّيّاً وأكثر حيويّة وإشراقاً، كما أنّ له دوراً هامّاً جداً في تكثيف الشعر وإنبات الشعر، فالكثير من السيدات يعانين من مشكلة وجود فراغات في الشعر، وخاصّةً مع التقدّم في العمر، ممّا يسبّب لهنّ الإحباط وعدم الثقة بالنفس، بالرغم من أنّ حلّ هذه المشكلة بسيط وهو استخدام زيت الثوم، حيث إنّ الفوائد التي يقدّمها هذا الزيت لإنبات الشعر هي كالآتي:

يحتوي زيت الثوم على العديد من الموادّ المغذيّة والضرورية للشعر، كالمواد الزيتيّة، والبروتينات، والألياف، والفيتامينات (بالأخص فيتامينات A، وE، وC، وB، وب2، وB5، وB6، والأملاح المعدنيّة كالكالسيوم، والفسفور، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والكبريت، بالإضافة إلى العناصر المغذية مثل النحاس، والحديد، والسيلينيوم، والزنك، واليود، والمنغنيز، كما يحتوي أيضاً على مضادّات الأكسدة، فكلّ هذه المغذيّات التي يحتويها جعلت له القدرة الهائلة على تغذية الشعر وتحفيز إنباته بشكل أسرع، وبشكل خاصّ ذلك الشعر الذي يميل إلى الجفاف والتكسّر بسهولة والذي ينمو ببطء.

يحتوي أيضاً على الكيراتين وهو عبارة عن حمض أمينيّ، يعمل على تغذية الشعر من جذوره وتحفيز نموّه بشكل أسرع.

يعمل زيت الثوم على تحفيز الدورة الدمويّة الموجودة في فروة الرأس وتخليصها من الفضلات والسموم، ممّا يحفّز إنبات الشعر.

وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر

1- ماء البصل

يعتبر ماء البصل من أهم وأقدم طرق العناية بالشعر، فمن خلال الدراسات التي قام بها أكبر العلماء قد تم الوصول إلى المنافع الكثيرة من ماء البصل وذلك لأن البصل يحتوي على مركبات الفلافونويد والتي تعمل على علاج الالتهابات التي تؤدي بالطبع إلى تساقط الشعر، كما أن البصل يحتوي على مركبات الكبريت المفيدة في العناية ببصيلات الشعر .

2- زيت الزيتون مع الثوم

هذه الوصفة من ضمن وصفات تكثيف الشعر ومنع تساقطه على أن يتم استخدام الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا، فمن المعروف مدى فائدة الثوم للشعر حيث يعمل على تكثيف الشعر ومنع تساقطه وتقويته، وفي نفس الوقت مدى التأثير لزيت الزيتون على الشعر، على أن يتم تسخين الخليط وتدليك فروة الرأس به .

3- البيض مع زيت الزيتون

يحتوي البيض على عدة عناصر طبيعية وهي السلينيوم واليود والفوسفور والحديد والزنك ومركبات الكبريت، فكل هذه العناصر الطبيعية تساهم بشكل كبير في علاج الشعر المتساقط وتمنحه العناية اليومية المطلوبة، كما أن البيض يساعد كثيرا في إنتاج الكيرياتين في الشعر ومع مزجه بزيت الزيتون يساعد كثيرا على معالجة كل مشكلات الشعر، فيتم خلط المكونات وتدليك فروة الرأس بها ثم يشطف بالماء والشامبو بعد مرور 20 دقيقة .

4- عصير الليمون وحليب جوز الهند

يستخدم عصير الليمون في علاج تساقط الشعر حيث يحتوي الليمون على أهم المكونات الطبيعية والعناصر الغذائية مثل فيتانين ج وحمض الستريك، وحليب جوز الهند يساعد في تغذية الشعر وتقويته مما يمنع من تساقطه حيث يعمل على تغذية بصيلات الشعر، كما يعمل هذا الخليط على تخليص الشعر من الدهنية .

5- البلميط المنشاري

البلميط المنشاري وهو أحد الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في علاج تساقط الشعر لما يحتوي عليه من إنزيم مختول ألفا5 وهو الإنزيم الذي يعمل على تحويل هرمون التستوستيرون إلى ديهدروتستوستيرون لذلك فهذا العشب مفيد جدا للرجال الذين يعانون من الصلع حيث يعمل على علاج هذه المشكلة، ويمكن تناوله كثمرة فاكهة ومن الممكن خلطه ودهنه على الشعر .

6- زيت القرنفل

يعمل زيت القرنفل على تحسين تدفق الدم في منطقة الرأس كما يعمل على تقوية الدورة الدموية، وفي نفس الوقت يعمل زيت القرنفل على تغذية بصيلات الشعر ومنحها التغذية المناسبة جدا مما يعني منع تساقط الشعر، فيمكن استخدام زيت القرنفل لتدليك الرأس ثم غسله بالماء والشامبو، ومن الممكن خلط زيت القرنفل مع عدة زيوت أخرى مثل زيت الزيتون وزيت الكافور .

7- زيت القرفة

وهو أيضا من الزيوت المستخدمة في علاج تساقط الشعر ومنحه القوة، فيقوم زيت القرفة بتحفيز الدورة الدموية مما يعني تقوية بصيلات الشعر، فيمكن استخدام زيت القرفة عن طريق تدليك فروة الرأس بها باليد أو استخدام الفرشاة وتدليك الشعر لمدة 20 دقيقة ثم يشطف الشعر بالماء والشامبو .

8- زيت شجرة الشاي

يعمل زيت شجرة الشاي على منع تكون الفطريات والجراثيم بداخل فروة الرأس والتي بدورها تعمل على تساقط الشعر، فإن علاج مشكلة التهاب الشعر من الممكن أن تساعد كثيرا في تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه، فلقد ثبتت الدراسات أن زيت شجرة الشاي يتمكن من خلال كافة مشكلات الشعر الوراثية والمناعية .

9- زيت جنين القمح

وهو أيضا من أكثر الزيوت المستخدمة في علاج تساقط الشعر وتقويته، وذلك لأنه غني بعدة مكونات طبيعية فيتامينات تحفز الدورة الدموية وفي نفس الوقت يحتوي على فيتامين هـ المناسب جدا لمنح الشعر التغذية المثالية والقوية، فيمكن تدليك الشعر بزيت الجنين مفردا أو مع خلطه بزيوت أخرى مثل زيت الزيتون أو زيت القرنفل أو زيت الصبار .

10- زيت اللوز الحلو مع زيت الخروع

وهو من أقوى الزيوت على الإطلاق في علاج مشكلة تساقط الشعر، وذلك لما يحتويه من نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية والفيتامين والحديد والماغنسيوم، فيمكن استخدام هذا الزيت بمفرده أو بخلطه مع الكركديه وزيت الخروع وتدليك الرأس بهم وتركهم لمدة عشر دقائق ثم غسل الشعر بالشامبو، ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين بالأسبوع .