هاشتاج "جامعة القاهرة" فى قائمة الأكثر تداولاً على "تويتر" بعد حريقها

دخل هاشتاج حمل عنوان "جامعة القاهرة" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً واستخدماً على موقع التدوين القصير، محتلاً المرتبة الثالثة، وذلك عقب حريق هائل اندلع بمكتب رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة القاهرة، حيث يحتوى المكتب مواد كيميائية.

وشارك أحمد حنفى عبر الهاشتاج قائلاً: "قعدتوا تدعوا الجامعة تولع، أهى ولعت أهى، هديتوا واتبطيتوا"، فيما علق مؤمن جاد قائلاً: "متبقاش فى مصر لو مصحتشى كل يوم على حريق"، بينما علق شخص يدعى حناوى متسائلاً: "هى الحكومة مش ناويه توزع كتيب "دليل الحرايق".

- السيطرة على حريق هائل بمكتب رئيس قسم الكيمياء بـ"علوم القاهرة"

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