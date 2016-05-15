استعمالات الملح من غير المطبخ

للملح العديد من الاستخدامات اليومية التي يمكن الاستفادة منها في المنزل على غرار الطبخ، حيث يمكن استعماله لروتين العناية بالبشرة أو للتنظيف. اليك اهم هذه الاستعمالات في هذا المقال و حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال.

استعمالات جمالية للملح :

-يمكنك استخدام الملح كمقشر لبشرة الوجه والجسد، فحبيباته الناعمة ستخلص جلدك من الخلايا الميتة وستتركه ناعما كالحرير. بللي بشرتك ثم استخدمي الملح لفركه بحركات دائرية من الأسفل إلى الأعلى.

-اخلطي ملعقة صغيرة من الملح مع نصف ملعقة من زيت جوز الهند لصناعة علاج فعال لحب الشباب. سينظف المسامات من الأعماق ويمنع تكاثر البكتيريا والإنتاج المفرط للزيوت الدهنية.

-إذا كنت من عاشقات وضع طلاء الأظافر فعلى الأغلب أنك تعانين من إصفرارها. اخلطي ملعقة صغيرة من الملح وملعقة من بيكربونات الصودا مع القليل من عصير الليمون وقومي بفرك أظافرك لإزالة اللون الأصفر وتنعيم الجلد من حولها.

-ضعي ملعقة كبيرة من الملح في زجاجة صغيرة من الماء. بعد تصفيف شعرك، قومي برشه بالمياه المالحة لتثبيته أو لتمويج الخصلات.

-للتخلص من رائحة الفم الكريهة، ضعي نصف ملعقة من الملح ونصف ملعقة من بيكربونات الصودا في كوب من الماء الدافئ ثم مضمضي لمدة دقيقة. فهذا الخليط يزيل البكتيريا والأوساخ التي تسبب الروائح.

-لتبييض الأسنان، اخلطي ربع ملعقة من الملح وربع ملعقة من بيكربونات الصودا مع القليل من الماء حتى يصبح بقوام المعجون. ضعي الخليط على فرشاة الأسنان ثم أفركي أسنانك جيدا لإزالة البقع والإصفرار.

-يمكنك استعمال المياه المالحة كعلاج للقشرة. ضعي الماء على شعرك ثم قومي بتدليك فروة الرأس لمدة 5 دقائق ثم اغسلي شعرك كالعادة. الملح سيقضي على البكتيريا ويخلص الرأس من الجلد الميت.

وصفات :

للاسترخاء : يقوم الملح بامتصاص الأتربة والدهون والسموم ليترك البشرة نظيفة ومطهرة بعمق، فقد تلاحظين أن بشرتك قد أصبحت أقل تجاعيداً مع الاستخدام المتكرر للملح، وذلك بسبب محتويات الملح المعدنية، فالمغنيسيوم وغيره من المعادن المتواجدة في ملح البحر قد يساعد في منحك بشرة شابة لأعوام كثيرة إلى الأمام.

> حققي هذا الأمر من خلال إضافة ثلث كوب من الملح إلى حوض الاستحمام الخاص بك، واتركيه ليذوب، ثم استرخي لمدة نصف ساعة.

لعلاج فروة الرأس : الملح يساعد على تخفيف وإزالة رقائق القشرة الموجودة بفروة الرأس، حيث يسعى إلى تحفيز الدورة الدموية لفروة رأس صحية، كما أنه يقوم بامتصاص الرطوبة والزيوت الزائدة في الجلد، مما يعمل على منع نمو الفطريات وقشرة الرأس.

> وللاستفادة من الملح ما عليك سوى تدليك فروة رأسك بلطف بالقليل من الملح لمدة دقائق قليلة.

تبييض الأسنان : يعتبر الملح وصودا الخبز على حد سواء من المواد الكاشطة، والتي من شأنها أن تساعد على إزالة بقع الأسنان لتتركها بيضاء ساطعة، إضافة إلى ذلك فإن الملح يحتوي على مصدر طبيعي للفلوريد.

> وللقيام بتجربة تبييض الأسنان الممتعة مع الملح ما عليك سوى خلط ملعقة صغيرة من الملح مع ملعقتين من صودا الخبر، ورطبي فرشاة أسنانك، ثم ضعيها في الخليط وافركي أسنانك.

غسول للفم : يعمل الملح كمطهر لقتل البكتيريا التي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة والتهاب اللثة، فقط امزجي ملعقة من الملح مع أخرى من صودا الخبر في نصف كوب من الماء، ثم تمضمضي بالمزيج.

للمعان الأظافر : كما يقوم الملح بإفادة البشرة، فهو يقوم بإفادة الأظافر أيضاً، إذ أن الملح مع الليمون يعملان على الحد من اصفرار الأظافر لتبقى أكثر لمعاناً وإشراقاً.

جربي ذلك عن طريق مزج ملعقة من الملح مع أخرى من صودا الخبر وأخرى من عصير الليمون في نصف كوب من الماء الدافئ، ثم انقعي أظافرك في هذا المحلول لمدة 10 دقائق، وافركيها باستخدام فرشاة ناعمة.

قناع يعيد التوازن للبشرة : نقوم بمزج مقدار ملعقتين صغيرتين من الملح المطحون، مع أربع ملاعق من العسل العضوي للحصول على مزيج يشبه بقوامه العجينة. نقوم بتطبيق هذا المزيج على البشرة الجافة لنظيفة مع تفاجي منطقة العينين. بعد 15 دقيقة نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ثمّ نستعمل منشفة صغيرة نظيفة، نضعها في القليل من المياه الساخنة، نعصرها ثمّ نطبّقها على البشرة لمدة دقيقة تقريباً.

قناع التقشير للجسم : نقوم بمزج ربع كوب من الملح مع نصف كوب من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، لخلق مزيج متجانس. يمكن إضافة بضعة قطرات من الزيت الأساسي المفضّل لدينا للحصول على رائحة زكية. نقوم بتطبيق هذا المزيج على البشرة مع حركات دائرية بهدف التدليك وفتح المسام و السماح للبشرة بالتخلص من بقايا الخلايا الميتة. بعد الانتهاء، نأخذ حماماً دافئاً ونسترخي.

قناع التقشير لتجديد الخلايا : نقوم بمزج نصف كوب من الملح مع ربع كوب من عصير الألوي فيرا و ربع كوب من زيت الزيتون او زيت جوز الهند. نمزج المكونات و نستعمل الخلاصة لتطبيقها على الوجه والعنق و الصدر، بحركات دائرية مع الغط المعتدل بهدف ضمان تنظيف الخلايا بعمق والتخلص من الخلايا الميتة. بعد 10 دقائق تقريباً، نغسل البشرة بالماء البارد و نطبّق القليل من ماء الورد لتهدئة البشرة.

ملاحظة : من الافضل استعمال الملح البحرى و ليس ملح المائدة المكرر.

إليك بعض من استخدامات الملح المتعددة كي تستفيدي منها في منزلك :

لتنظيف المنزل: الملح عنصر فعال لتنقية وإزالة الشحوم، مما يجعله الخيار المثالي لتنظيف المنزل دون أي تكلفة زائدة وبعيدا عن المواد الكيماوية القاسية. ولكن يجب اختبار الملح على الأسطح المختلفة قبل استعماله في التنظيف.

للتخلص من البقع على السجاد : يخلط 1 كوب من الملح مع 4 أكواب لتنظيف السجاد بلطف للتخلص من البقع والشوائب العالقة.

لجعل الاسفنج يدوم طويلا : ينقع الاسفنج في ماء بارد مع كمية من الملح للحفاظ عليه من التأكل.

لتنظيف المكواة : يرش القليل من الملح على ورقة ثم تمرر المكواة الساخنة قليلا عليها لتنظيفها.

لتنظيف حوض الاسماك : الملح الخالي من اليود مادة ممتازة لتقشير الأسطح الزجاجية لحوض الأسماك. لكن ينبغي غسل الحوض جيدا قبل إعادة ملئه.

لتنظيف المطبخ : الملح من أكثر العناصر الفعالة التي يمكنك الاستفاده منها لتنظيف أسطح المطبخ.

لتنظيف الأواني من الدهون :

ضعي شريحة من الليمون في المنتصف، ثم قومي برش بعض الملح عليها وستتعجبين من قدرتها الفائقة للتخلص من الدهون.

للتخلص من بقع الشاي او القهوة :لتنظيف البقع الناتجة عن الشاي أو القهوة قومي بتدليكها بالقليل من الملح.

لتنظيف الثلاجة : استخدمي القليل من الملح لتنظيف الثلاجة والتخلص من الروائح غير المرغوبة والدهون.

لتنظيف إناء القهوة : قومي بملء إناء القهوة بالماء مع ¼ كوب من الملح، ثم قومي بوضعها على النار حتى الغليان. ثم يغسل جيدا بالماء بعد ذلك.

لتنظيف ألواح التقطيع : يمكنك استعمال خليط من الليمون مع الملح لتنظيف وتطهير ألواح التقطيع.

لتلميع الأواني الفضية : قومي بتدليكها مع القليل من الملح وقطعة قماش جافة، وستعود أوانيك الفضية للمعان مرة أخرى.

لتنظيف الفرن : لتنظيف اثار الطعام المتساقط داخل الفرن، قومي برش القليل من الملح على بقايا الطعام داخل الفرن وهو ساخن. ثم اتركيها حتى تبرد تماما، وقومي بتنظيفها بفرشاة للتخلص من البقع.

القضاء على البراغيث : إذا كان لديك كلاب فحتما يوجد براغيث، ببساطة غسل بيت الكلب والبطانيات في المياه المالحة. إذا كنت قلقا على الكلاب الخاصة بك قد تكون قد جلبت البراغيث الى منزلك، ببساطة رش السجاد الخاص بك بخفة مع الملح واتركه لمدة 12 ساعة ثم بفرشاه ويتم تنظيفها بدقة.

منع النمل: يرش الملح في المداخل، وعلى عتبات النوافذ واستخدامه في أي مكان آخر يتسلل اليه النمل فى منزلك. انها وسيلة مؤكدة لمنعهم من الدخول.

قتل الحشائش والأعشاب الضارة التى تنمو في الشقوق الممرات الخاص بك : تعبت من إزالة الأعشاب الضارة فى الممرات الخاص بك؟ يرش الملح على العشب ويصب الماء الساخن جدا. ليس هذا فقط هو وسيلة فعالة للغاية لقتل النباتات غير المرغوب فيها، كما انها صديقة للبيئة ورخيصة.

تنظيف البيض اذا سقط على الارض : إذا قمت بإسقاط بيضة على أرضية المطبخ، يرش الملح عليها وتركها لمدة 20 دقيقة. وسوف يكون من السهل تنظيفها.

الحفاظ على الزجاج الأمامي الخاص بك خالية من الصقيع : استخدام اسفنجة في الماء والملح وفركها على الزجاج فانها نزيل الصقيع حتى عندما تكون درجة الحرارة تحت الصفر.

كسر المكسرات بشكل أكثر سهولة : نقع اللوز والبندق والجوز في الماء والملح لبضع ساعات قبل الكسر. وبذلك سوف يكون من السهل إزالة القشرة الخارجية.

مقاومة تنقيط الشموع : نقع الشموع الجديدة في محلول ملحي قوي لبضع ساعات، ثم تجفيفها جيدا، فإنها تقوم بالتنقيط عند اشعالها .

اخماد دخان الشواء : إرم قليلا من الملح على النيران الناجمة من الشواء. وسوف تقلل من النيران وتهدئة الدخان من دون تبريد الفحم.

تهدئة لسعة النحل : تهدئة لسعة النحل قم بوضع الملح على المكان المصاب.

وقف اشتعال النار : عند سقوط قطرات الشحوم اثناء الشواء سوف تقلل من اشتعال النار على الشحوم الساقطة منها بوضع الملح عليها.

لإختبار البينج بودر : يمكن إضافة قليل منه إلى الماء ، فاذا أحدث فوراناً فإنه يكون صالحا اما اذا لم يحدث هذا التفاعل فهذا دليل على انتهاء صلاحيته.

ثمرات الليمون الجافة : إذا جفت ثمرات الليمون يتم نقعها ليلة كاملة فى ماء مارد لتستعيد ليونتها

للتخلص من رائحة الثوم والبصل : من يديك القيام ” بفرك ” اليدين باليمون . ومن الفم بتناول عيدان البقدونس الاخضر .