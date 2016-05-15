فوائد الحلبة الجمالية

للحلبة عدة فوائد صحية و جمالية، سنقدم لك اهم فوائدهاو اجمل الوصفات للبشرة و الشعر و الجسم في هذا المقال و حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الصحة الرشاقة و الجمال.

فوائد الحلبة للبشرة :

تعتبر الحلبة من أكثر أنواع الأعشاب المفيدة لصحة البشرة بسبب احتوائها على المواد الضرورية لصحة البشرة ومن فوائدها :

> تنقية البشرة.

> تستخدم الحلبة لعلاج حب الشباب. الحلبة تمنح البشرة نضارة ولمعان.

> تعمل على صفاء الوجه وتخلصه من الشوائب.

> كما أنها تعمل على شد البشرة.

> تساعد الحلبة من التخلص من التجاعيد وعدم ظهور الخطوط الدقيقة التي تظهر على البشرة مع التقدم في العمر.

> تستخدم الحلبة في خلطات تبييض البشرة. كما يمكن دخول الحلبة في عمل أقنعة للبشرة مما يزيدها نضارة ونعومة فائقة.

> تعمل الحلبة على توحيد لون البشرة وتعطيها الصفاء المطلوب.

> تعمل أيضاً على تفتيح لون البشرة. وتعمل الحلبة على تسمين الوجه.

وصفات الحلبة للبشرة :

قناع للبشرة الدهنية :

> تساعد الحلبة على علاج مشاكل البشرة الدهنية عن طريق عمل أقنعة مختلفة للبشرة الدهنية لتعطيها النضارة والتفتيح وإزالة البقع وتعمل أقنعة الحلبة على التخلص من حب الشباب وهذه إحدى الوصفات :

> ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة.

> ملعقة صغيرة حليب بودرة. ملعقتان كبيرتين من عشبة الكبار.

> ملعقتان كبيرتين ماء زهر.

> نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون فريش.

> ملعقة صغيرة نشأ الذرة. نقوم بخلط المكونات مع بعضها جيداً حتى يصبح مثل الكريم نقوم بتنظيف البشرة أولاً قبل وضع القناع ومن ثم نضع قناع الحلبة على البشرة النظيفة لمدة ثلاثين دقيقة وبعد مرور المدة نغسل البشرة جيداً بالماء البارد.

تسمين الوجه :

> كما تعمل الحلبة على تسمين الوجه وتعمل على التخلص من نحافته عن طريق :

> وضع ملعقة من الحلبة في كوب من الماء ويتم غليها مع الماء لمدة خمس دقائق ويتم شرب هذا المشروب السحري ثلاث مرات باليوم

علاج حب الشباب :

> ماسك اللبن الزبادي مع الحلبة وهو يعمل على علاج حب الشباب اليك الوصفة السحرية :

> نقوم بخلط ملعقة ترمس مطحون مع ملعقة حلبة مطحونة نقوم بخلطهم بإضافة ملعقتين من لبن الزبادي ونضعه على البشرة مدة عشرون دقيقة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ.

علاج مشكلة البثور والمسام :

> يعمل زيت الحلبة على معالجة مشكلة البثور والمسامّ المحتقنة، يحافظ على رطوبة البشرة وليونتها. أمّا عن طريقة استخدامه، قومي في البداية بعمل حمّام بخار للوجه لمدّة 10 دقائق مع تغطية الشعر بمنشفة لتجنّب تعريضه لأذى البخار، أضيفي إلى الماء بعض أوراق الريحان، الزعتر، البابونج، بعد ذلك تكون المسامّ مفتوحة فيمكن تدليك الوجه بزيت الحلبة ثمّ يشطف بماء دافىء ثمّ بماء بارد لغلق المسامّ. يمكن عمل ماسكات وأقنعة بزيت الحلبة مع مطحون اللّوز أو الشوفان لمحاربة البقع، البثور والنمش.

فوائد الحلبة للشعر :

تعالج فروة الرأس من القشرة والالتهابات.

> تعمل على نمو الشعر بشكل سريع.

> تجعل الشعر لامعاً وجذاباً وذلك بخلط الحلبة مع جوز الهند.

> تقتل الميكروبات الموجودة في فروة الرأس.

وصفات الحلبة للشعر :

خلطة الحلبة العجيبة لتقوية الشعر :

> ضعي نصف كوب حلبة مطحونة في وعاء، أضيفي له القليل من زيت جوز الهند المفيد جدّاً للشعر الجافّ فهو يقوّي الشعر ويمنع تساقطه.

> ضعي الخلطة على شعركِ واتركيها لمدّة ساعتين. ثمّ اغسلي الشعر جيّداً وكرّري العمليّة اسبوعيّاً ولاحظي النتيجة. كما ويحتوي زيت الحلبة أيضاً على كميّة من مادّة “الليستين”، والتي تعتبر مرطّباً طبيعيّاً يمكن خلطه بزيت الخروع لتدليك فروة الرأس والحصول على نتائج أفضل .

خلطة اخرى لتقوية الشعر الضعيف من جذوره حتى أطرافه :

> اختاري أي نوع من الزيوت، سواء الزيتون، أو جوز الهند، وأضيفي إليه عدداً من بذور الحلبة المطحونة، ودلّكي شعرك بالمزيج لمدة عشر دقائق، وأتركيه لمدة ثلاث ساعات، من ثمّ إغسليه، كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر لتحصلي على النتيجة المرجوّة.

خلطة لتنعيم الشعر وزيادة لمعانه:

> نقوم بنقع ملعقة من بذور الحلبة في مياه ساخنة بعد الغليان ، قبل يوم من إستعمالها ، ثم قومي بطحنها جيداً ، لتصبح عجينة ذات قوام مرن ولزج ، ثم توضع على الشعر مع الفرك جيداً ، ليتم دخول الخليط جيداً الي فروة الشعر ، أتركيها مدة 45 دقيقة ، ثم اغسلي شعرك جيداً ، كرري هذه العملية عدة مرات حتى تحصلي على شعر تنعمي به وبنعومته .

الحنة والحلبة لشعر طويل وجميل :

> عتبر خلطة الحلبة والحناء من الخلطات المغربية المشهورة التي تستعمل لتطويل الشعر ومنع تساقطه، وكذلك لإعطاء الشعر اللمعان المطلوب :

> 2 ملعقة كبيرة من حبوب الحلبة، وكأسين من الماء، ونصف كوب من الحناء، نتبع الطريقة التالية :

> 1. يغلى الماء على النار، وتضاف إليه حبوب الحلبة، وتترك على النار حتى تتبخر كمية الماء ويبقى النصف فقط تقريباً.

> 2. يصفى الماء من حبوب الحلبة، ويضاف إليه نصف كوب حناء، ويخلط الجميع جيداً.

> 3. يوضع خليط الحناء والحلبة على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ويترك على الشعر لمدة 3 ساعات تقريباً حتى تجف الحناء.

> 4. يغسل الشعر جيداً بالطريقة المعتادة باستعمال الشامبو المناسب لنوعية شعرك، ثم يرطب الشعر بالبلسم أو الكريم لأن الحناء تسبب جفاف الشعر.

> 5. تستعمل وصفة الحلبة والحناء مرتين في الأسبوع لمنع تساقط الشعر، لكنها غير مناسبة للشعر المصبوغ لأن الحناء تسبب تغير لون الشعر.

نصائح عند استعمال خلطة الحلبة والحناء لتطويل الشعر:

> • للتخلص من رائحة الحلبة في الشعر، يمكن إضافة القليل من حبوب القهوة إلى ماء الحلبة وغليها على النار أوتحميصها قليلا فى الفرن قبل استخدامها.

> • لترطيب الشعر، يمكن إضافة نصف كوب من الزبادي لخلطة الحلبة والحناء، مع مزج الجميع جيداً، قبل وضع الخلطة على الشعر.

كما تستعمل الحلبة لوصفات جمالية اخرى كناحفة الجسم او زيادة وزنه بالنسبة للنحيفات و تستعمل لتكبير الثدى.

وصفات الحلبة لتنحيف الجسم :

• نغلي كوباً من الماء، ونضيف إليه ثلاثة غرامات من بذور الحلبة المطحونة، ونترك المزيج ليغلي مدّة دقيقة، ونتركه ليبرد، ثمّ نصفيه، ويمكن استبدال السكر بعسل النحل الطبيعي، ويتم تناوله ثلاث مرّات يومياً حتى نحصل على الزيادة المرغوبة في الوزن، ويساعد تناول الحلبة الخضراء أيضاً على زيادة الشهيّة لتناول الطعام.

> • نخلط نصف كوب من الماء وملعقة ونصف من زيت الحلبة، ونأخذ من هذا المزيج صباحاً وقبل الذهاب إلى النوم.

> • نخلط بذور الحلبة، والعسل، والسكّر، ثم نضيف الماء، ونغلي المزيج ثمّ نصفّيه، ونأخذ منه في الصباح، يمكن تحميص بذور الحلبة للتخلص من رائحتها القوية.

• نضيف ملعقةً صغيرةً من بذور الحلبة المطحونة إلى لتر من الماء ونغليه لمدّة دقيقة ونصفّيه، ويتمّ تناوله بجرعاتٍ متعدّدة.

> • نمزج زيت الحلبة وزيت الخروع بمكوّنات متساوية، وندهن المناطق المراد تسمينها.

> • نضع ثلاث ملاعق من الحلبة في لترٍ من الماء، ونغليها على النار لمدّة خمس مرات، ونتخلّص من الماء في كل مرة، ثم نأخذ البذور ونطحنها حتى نحصل على مسحوق ناعم، ثمّ نضيف إليها الطحين بنفس كميّة مسحوق البذور، ونضيف الحليب والعسل، ونحرّك المزيج جيداً حتى نحصل على خليطٍ متجانس.

وصفات الحلبة لزيادة الوزن :

• يجب شرب كميّات كافية من الماء عند تناول الحلبة، وذلك لمساعدة المعدة على امتصاص المركّبات الهامّة من بذور الحلبة.

> • يجب تناول الأطعمة الغنيّة بالسعرات الحرارية والّتي تكون قيمتها الغذائيّة عالية مثل الفاصولياء، والبطاطا، والفول السوداني، والحبوب الكاملة، والحلبة التي تساعد الجسم في تخزين الطاقة، وتحتوي على عناصر هامّة للجسم.

> • يعدّ تناول شاي الحلبة من أسهل الطرق لفتح الشهيّة وزيادة الوزن.

> • تتناول النساء بذور الحلبة؛ لاحتوائها على الإستروجين الطبيعي، ولكنها تعمل على زيادة الوزن بشكلٍ واضح.

علاقة الحلبة بتكبير الثدي :

انتشرت في الاونة الأخيرة عمليات تكبير الثدي وجد خبراء الأعشاب ان الحلبة تحتوي على نفس المواد التي تستخدم في حقن الثدي عند التكبير السبوجنين و سيسكوتربيتات الهيدروكربون بالإضافة إلى كونها تحتوي على الاستروجين النباتي الذي يحفز من الهرمونات التي تزيد من حجم الثدي هما البروجسترون و الاستروجين و ايضًا تساعد على زيادة تدفق حليب الأن ، فابتكر خبراء طب الاعشاب طرق لتكبير الثدي عن طريق استعمال مسحوق الحلبة حيث ان لتلك الخلطة القدرة على زيادة الوزن و تكبير حجم الثدي.

سنقدم لك طرق استعمال الحلبة اتكبير الثدي :

الطريقة الأولى : ربع كوب من مسحوق الحلبة من قليل من الماء لصنع العجينة مع تدليك الثدي بلطف و ترك العجينة عليه لمدة 10-20 دقيقة ثم شطف الثدي بالماء الفاتر مع تكرار الخليط مرتين باليوم صباحًا و مساءًا للحصول على افضل النتائج ، يفضل استعمال حبوب الحلبة المحمصة و اضافة الحبة للنظام الغذائي اليومي .

الطريقة الثانية : نصف كوب ماء مع ملعقة و نصف من زيت الحلبة المركز يتم شرابه يوميًا على الريق و قبل النوم ، يمكن تدليك الثدي يوميًا بزيت الحلبة المركزة مرة قبل النوم و مرة في الصباح للحصول على نتائج مثالية.

الطريقة الثالثة : كوب من الحلبة مع اربعة ملاعق خميرة مع ملعقة كبيرة عسل نحل و معلقتين لسان عصفور يتم وضع الحلبة بكوب ماء على النار مع التحريك لمدة 10 دقائق و تصفى و تترك لمدة 2 دقيقه من ثم وضع الخميرة و العسل ولسان العصفور و يتم وضع الخليط على الثدي مع التدليك بلطف لمدة 3 مرات يوميًا.

تبقى هناك مشكلة من شرب الحلبة وهي خروج رائحة عرق كريهه وغير محببة إطلاقا مما تنفر البعض من شربها ولهذا نقدم لكم بعض الأفكار والنصائح لعدم ظهور رائحة غير محببة من شربها

طرق للتخلص من رائحة الحلبة :

1: وضع قطعة من الزنجبيل الأخضر مع مشروب الحلبة وهو يغلي لمدة عشر دقائق .

> 2: عند الغليان نضيف قشر برتقال كميه بسيطه ستنقطع الرائحة النفاذة من الحلبة .

> 3: للقضاء على رائحة الحلبة تشرب الكزبرة المحمصة كالقهوة التركي بعد استعمال الحلبة مباشرة.

> 4: غلي البقدونس والكمون مع الحلبة أو الكمون فقط .

> 5: إضافة حبوب الشمر (الشومر_ السنوت) إلى حبوب الحلبة أثناء الغلي فهذه الطريقة تخلص الجسم من رائحة الحلبة الكريهة .

> 6: يمكن أيضا إضافة الحبة السوداء إلى مغلي الحلبة فذلك يقوي مناعة الجسم ويقي من العديد من الأمراض .