احرص دائما على وجود زيت الخروع في بيتك، فهو زيت يعالج الكثير من مشاكل الشعر و البشرة كما ان له استعمالات اخرى عديدة، سنذكر لكم اهم فوائد و استعمالات زيت الخروع ووصفات للشعر و البشرة في هذا المقال و حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في مجال الرشاقة الصحة و الجمال.

الخروع استعمالاته و فوائده لشعر الإنسان :

فوائده العامّة :

منذ آلاف السنين -ولا سيّما عند المصريين القدماء- كان استخدام زيت الخروع لتغدية الشعر هو أفضل علاج صحي وتجميلي، حيث ثبتت نتائجه الإيجابية في نمو شعر قوي، وأكثر سمكاً ولمعاناً، وبات يستخدم في معظم الدول العربية والأوربية أيضاً كعلاج طبيعي قوي التأثير، ويعدّ تأثيره إيجاباً على الشعر ونموه. يستطيع زيت الخروع بمجرد وضعه على الرأس وفركه أن يحفز الدورة الدموية، التي تعمل على إنعاش فروة الرأس، ومن ثمّ دخول الزيت ونمو الشعر. لديه قدرة على اختراق مسامات الرأس، وبالتالي، يعتبر مغذياً ليس فقط للشعر الخارجي، بل لفروة الرأس وللطبقة الداخلية أيضاً، من خلال تغذية البصيلات وتقويتها. يساعد زيت الخروع في حل مشكلة تساقط الشعر، التي يعاني منها كلا الجنسين. يعالج مشكلة تقصف الشعر. يساعد على إضفاء لمعان ونعومة على الشعر، ويجعله أكثر حيوية. يساعد على تكثيف الشعر وإطالته، وجعله أكثر صلابة، ويعتبر حلاً للوقاية من مشكلة الصلع. يعمل على زيادة نمو الرموش وتكثيفها. يعمل على ترطيب فروة الرأس والشعر معاً.

لشعر الأطفال :

لزيادة نمو الشعر عند الأطفال؛ يدلك جلد فروة الرأس مرتين في الأسبوع بزيت الخروع،وبفضل أن يضع قبل النوم حتى يبقى طيلة الليل ، ثم يغسل في الصباح، يُكتفى بإجراء هذه العملية مرتين في الشهر فقط لصيانة الشعر وجلد الفروة.

للرموش :

إذا تم دهن رموش العين ثلاث مرات في الأسبوع فإن ذلك يساعد على زيادة كثافتها و طولها.

للكبار :

يُستخدم زيت الخروع كدهان لتقوية الشعر، وكمضاد لقشر الشعربالإضافة إلى أنه يقاوم جفاف الشعر الذيينتج بفعل حرارة الشمس أو استعمال الصبغات الكيمياوية، أو بفعل الاستحمام في ماء البحر المالح.

طريقة استخدامه :

> غسل الرأس جيداً بالماء والصابون الطبي.

> تصفيف الشعر بحيث يتمّ فصله عن بعضه البعض.

> تبدأ بعد ذلك بوضع الزيت على كل منطقة بالرأس بشكل تدريجي؛ حتى تتأكد من وصول الزيت إلى كل الرأس.

> احرص على فرك فروة رأسك جيداً، وقم بتدليكها لمدّة لا تتجاوز بضع دقائق. قم بتغطية الرأس المبلل بالزيت بقطعة قماش نظيفة، وحاول أن تبقيها لعدة ساعات؛ حتى تضمن نتائج ملموسة وسريعة.

> قم بتكرار العملية مرتين على الأقل أسبوعياً.

نصائح عند استخدام زيت الخروع :

عليك -عزيزي القارئ- معرفة أن كمية الزيت التي تضعها ليست مقياساً على فاعليته، أي أن البعض يعتقد كلّما أكثرت من وضعه كلّما كانت نائجه أكثر، فهذا اعتقاد خاطئ، فقط تأكد من وصوله لفروة الرأس كلها وبشكل معقول.

> من الأفضل استخدامه على الشعر المبلل والرطب؛ لأن استخدامه على الشعر الناشف سيدفعك إلى استخدام كميات من الزيت، من دون أن تتأكد ما إذا وصل لكل الرأس أم لا، ووضعه على الشعر الرطب أيسر وأسهل.

> يستحسن عدم تكرار العملية يومياً؛ لأن الشعر بحاجة للراحة، أي بدون أن يتم وضع أي زيوت عليه. عند استخدامك للزيت كعلاج، عليك أيضاً أن تهتم بنظام غذائي صحي، والبعد عن الأمور التي تؤدي لحدوث مشاكل في الشعر وتقصيفه، كاستخدام الجل، أو السيشوار.

> قد يستخدم زيت الخروع كمرطب، في هذه الحالة لا بأس من استخدامه يومياً، عن طريق وضع بضع قطرات بعد الاستحمام مباشرة. يفضل عدم تركه لأكثر من يوم على الرأس عند ستخدامه كحمام زيت.

> لا يفضل تناول زيت الخروع كمسهل للذين يعانون التهاباً داخلياً، مثل: التهاب الزائدة الدودية.

> إذا أدّى استخدام زيت الخروع إلى حالات كالإسهال مثلاً، أو الغثيان، في هذه الحالة يرجى استشارة الطبيب.

الخروع وزيوت أخرى: يمكنك استخدام بعض الزيوت بجانب زيت الخروع؛ لضمان الحصول على نتائج مُرضية.

الخروع وزيت اللوز :

> استخدم زيت الخروع مع زيت اللوز، فهذا الخليط يساعد على إطالة الشعر، وزيادة كثافته. طريقة الاستخدام: أحضر وعاء صغير، وضع فيه كمية مناسبة من زيت الخروع وزيت اللوز، وقم بتحريكمها بحيث يختلطان معاً. قم بتدليك فروة الرأس بأطراف أصابعك بعد تقسيمه؛ حتى تضمن وصول الخليط لكل الشعر. تغطية الشعر بمنشفة نظيفة، وترك الخليط على الرأس لمدة ساعة على الأقل. وأخيراً، غسل الشعر جيداً؛ حتى يتم التخلص من آثار الزيت ورائحته، وكرر العملية مرة أسبوعياً.

الخروع وزيت الزيتون:

> طريقته نفس طريقة استخدام الخروع وزيت اللوز، حيث يتميّز زيت الزيتون بقدرته على علاج مشكلات تقصف الشعر وضعفه، ويتم إضافته لزيت الخروع ليعطي نتائج ملموسة أكثر، لما للنوعين من فائدة على شعر الإنسان.

وصفة الخروع والست زيوت:

> يتم استخدام زيت الخروع في هذه الوصفة مع ست زيوت أخرى، وهي: زيت الزيتون، زيت اللوز، زيت الصبار، زيت الجرجير، زيت الريحان، وأخيراً زيت السمسم. هذه الوصفة جامعة لأفضل الزيوت التي تعالج المشاكل التي يتعرض لها شعر الإنسان، عن طريق خلط الزيوت مع بعضهم البعض، وفرك الشعر والفروة بهذا الخليط، مع تكرار العملية مرتين على الأقل أسوعباً.

وصفات أخرى :

> هرس 8 فصوص كبيرة ثوم وتخلط مع 8 ملاعق كبيرة زيت خروع دافئ و تركه لمدة 36 ساعة .. ثم يصفى الزيت بعد ذلك و تدلك فروة الرأس والشعر باستخدام أطراف الأصابع ثم يلف الشعر بمنشفة دافئة لمدة ساعة ثم يغسل الشعر بالشامبو ويشطف بالماء يتميز هذا المستحضر بفوائده العديدة فهو يعمل على إعادة الحيوية والبريق للشعر الجاف المجهد الضعيف كما أنه يقاوم سقوط الشعر ويناسب كذلك الشعور ذات الدهون الزائدة.

احضار صفار خمس بيضات + 4/1 كوب زيت خروع يدهن الشعر بها مع التدليك وتترك لمدة 5 ساعات بس هالوصفة تستعمل مرة في الشهر.

> و تساعد في الحصول على شعر كثيف ولامع.

خلط ملعقة من زيت خروع + ملعقة زيت زيتون + ملعقة زيت اللوز (إن أمكن) + صفار 3 بيضات يفرك الشعر جيدا بالمخلوط ثم يلف بمنشفة لعدة ساعات يشطف بالماء الفاتر .. ثم يغسل بشامبو من الأعشاب … يكرر ذلك اسبوعيا أو مرتين في الأسبوع.

الخروع استعمالاته و فوائده للبشرة :

فوائد زيت الخروع للبشرة :

يعمل على تنظيف البشرة بسهولة من الاوساخ والجراثيم التي نتعرض لها يومياً.

> يعمل على علاج التجاعيد، والابتعاد عن علامات التمدّد ومظاهر تقدم السن، لأن زيت الخروع يخترق الطبقة السطحية من الجلد، ليعمل على تجديد خلايا الجلد.

> يقلل من البقع السوداء والداكنة.

> يقضي على حب الشباب، لاحتوائه على حمض الريسينوليك، الذي يمنع البكتيريا من الاقتراب على البشرة. يعالج جفاف البشرة، حيث يعمل زيت الخروع الاحتفاظ عل الماء المخزن داخل الجلد، وحماية البشرة من خلال تميّزها بالنعومة والليونة وذلك لاحتواءها على الكولاجين والايلايتين.

> له دور كبير على التخلص من الشامات الغير مرغوب بها على البشرة، والتي تؤثّر كثيراً على الحالة النفسية.

> يستخدم في المواد التجميلية، فهو يدخل في تركيبة الصابون.

كيفية استخدام زيت الخروع على البشرة :

ندهن الوجه النظيف بكميّة مناسبة من زيت الخروع ونتركه لمدّة ساعتين، ويمكن تركه لمدّة يوم كامل، ومن ثمّ نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ؛ حيث يساعد في التخلّص من آثار حب الشباب وإزالة البقع، ويتمّ تكرار استخدام الزيت مرّةً أو مرتين في الأسبوع.

نقوم بتنظيف الوجه جيّداً، ومن ثمّ نغطّي الوجه بقطعة قماش مبلّلة بالماء الساخن ومعصورة، وبعد ذلك نقوم بتدليك البشرة بكميّةٍ من زيت الخروع ونتركه حتى الصباح، ثمّ نغسل الوجه بالماء الدافئ، ونكرّر هذه العمليّة لمدة أسبوعين للحصول على النتائج المرجوة.

نقوم بعمل تبخيرة للبشرة حتى تساعد على فتح المسامات، ومن ثمّ نقوم بمسح الوجه بقطعة قماش مشبعة بزيت الخروع بحركةٍ دائريّة وبلطف، بعدها نغسل الوجه بالماء الفاتر ثمّ ننشّفه، وبعد ذلك نضع قطرةً من زيت الخروع بطرف الإصبع وندهن بها الوجه.

نخلط كميّةً من زيت الخروع مع كميّة صغيرة من الصودا الخاصة بالخبز، وذلك حتّى يتم الحصول على عجينة ليّنة، ثمّ نقوم بوضعها على الوجه في الليل، ومن ثمّ نقوم بغسل الوجه في الصباح؛ حيث تعمل هذه الخلطة على التخلّص من الشامات.

ملاحظات:

احرص أن يكون زيت الخروع بعيداً عن العينين.

> عند ملاحظة وجود أي احمرار على البشرة، أوقفي استخدام زيت الخروع، وللضمان الأكثر والأفضل مراجعة الطبيب.

استخدامات أخرى لزيت الخروع :

يساعد على علاج الروماتيزم؛ لأنّ له القدرة على اختراق مسامات الجلد، فيساعد في التخفيف من آلام المفاصل والتهابها.

يساعد أيضاً في علاج البواسير، عن طريق تدليك المنطقة بالزيت، فله القدرة على تسهيل عمل القولون والأمعاء.

الحفاظ على اليدين من الشقوق، فهو مرطب صحي جيد لليدين وللجسم.

الحفاظ على منظقة الأظافر، عن طريق تدليكها بشكل مستمر.

الحفاظ على منظقة الأظافر، عن طريق تدليكها بشكل مستمر.

يساعد في تخفيف التهيج في الصدر، عن طريق تناول ملعقة أو اثتنين من الفم، أو طريق وضع ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع في وعاء، ونضعه على النار لدقائق معدودة، بعد ذلك إحضار فوطة صغيرة، وغمرها في وعاء الزيت، ووضعها على منطقة الصدر، فهذه الطريقة تساعد في القضاء على الكحة سريعاً.

يحافظ على القدمين من التشققات التي تصيب كعب القدم، بالمداومة على استخدامه يومياً.

تستخدمه المرأة الحامل في تدليك منطقة الحلمات، وأيضاً بعد الولادة مباشرة، حيث تتعرّض الحلمات للتشققات، فيتم علاجها عن طريق زيت الخروع، مع الانتباه على غسل الحلمات من الزيت قبل عملية الرضاعة.