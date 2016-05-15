التخلص من الارق طبيعيا

كثير من الأحيان نشعر بعدم القدرة على النوم أو ما يسمى بالأرق، شعور بالتّعب والإرهاق في اليوم التالي لعدم أخذ الجسم ما يحتاجه من النوم والراحة، توجد عدة طرق تساعد على التخلص من هذا المشكل سنقدمها لك في هذا المقال و حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في مجال الصحة الرشاقة و الجمال.

انواع الارق :

الأرق المؤقت:

> وهو ذلك النوع الذي يدوم ما بين ليلة واحدة إلى عدة أسابيع ويرجع سببه إلى القلق وضغوطا لحياة.

الأرق قصير:

> المدى وهو ذلك النوع الذي يدوم لفترة مستمرة من 3 أسابيع إلى 6 أشهر ويرجع سببه نتيجة الافتقار الى انتظام النوم أو الاستطاعة على النوم.

الأرق المزمن:

> وهو اكثر انواع الأرق خطورة وهو ذلك النوع الذي يدوم لفترات مديدة وطويلة قد تصل إلى عدة سنوات، والذي يصاب به عندما تستمر عدم القدرة على النوم .

ما الأسباب المؤدية إلى الأرق :

التّوتّر والقلق والكآبة:

> إذا كنت متوتّراً وقلقاً من حدثٍ ما بحياتك كمرض شخصٍ عزيز أو وفاة صديقٍ قريب أو مشاكل اجتماعيّة مع شخصٍ ما، أو حتّى إن كنت متوتّراً من يومك الأول في الوظيفة أو المدرسة، فهذا يدفع عقلك إلى التّفكير المستمر في الأمر، وخاصّةً في أوقات اللّيل، ممّا يجعل عقلك مستيقظاً ويحرمك من ساعات النّوم اللّازمة لك.

المرض: إذا كنت مصاباً بمرضٍ مؤلم أو مشاكل في التّنفّس، أو الرّغبة المستمرّة في التبوّل أثناء اللّيل فقد تُصاب بالأرق.

تناول الكافيين: يعتبر الكافيين مثل الشّاي والقهوة من المنبّهات الّتي تبقيك مستيقظاً، وتمنعك من النّوم فإذا تناولتها قبل ساعات نومك أو مساءً فستُصاب بلا شكٍّ بالأرق ليلتها.

الأدوية: تتعارض بعض الأدوية مع نومك، وتسبّب لك الأرق كعارضٍ جانبي.

تناول وجبات دسمة قبل النّوم:

> يمكن كذلك الإصابة بالأرق عند تناول وجبةٍ دسمةٍ وكبيرةٍ قبل النوم، لما تؤدّيه من ضيق جسديّ خاصّة أثناء النّوم كما ويصاب بعض الأشخاص بالحموضة ممّا يصعّب عليهم النّوم.

عادات نوم سيّئة:

> إذا كنت من الأشخاص الّذين يقضون ساعاتٍ طويلة من نهارهم نياماً فقد يجعل ذلك نومك أثناء اللّيل صعباً وشبه مستحيل، فقد لا تكون بحاجة للنوم، ولكن لا تكون مرتاحاً جسديّاً أيضا بسبب ذلك ممّا يسبّب لك الأرق.

اثار الارق:

-يؤدي إصابة الشخص بالأرق إلى إفراطه في القلق على وضعه هذا، وخوفه من أن يؤثر سلباً على حياته بشكل عام، لذلك نراه يجاهد ويكافح بشدة كي ينام، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع وازدياده سوءاً.

-في كثير من الأحيان يلجأ الأشخاص الذين يعانون من الأرق إلى الإفراط في تناول الأدوية المنومة أو الكحول ظناً منهم أن ذلك سيساعد في التغلب على أرقهم.

-قد يؤدي التعب والإرهاق وعدم التركيز الذي يعاني الشخص منه خلال النهار نتيجة حرمانه من النوم، إلى حوادث طرق، وأخطاء إنسانية، وسرعة التهيج والغضب والإصابة بالعدوى (إذ أن الأرق يؤدي الى ضعف جهاز المناعة).

طرق التخلص من الارق :

يجب الذّهاب الى السّرير في موعد محدّد يوميّاً من أجل ضبط السّاعة البيولوجيّة للجسم، ممّا يسببّ الشّعور بالاستغراق في النّوم وعدم الإصابة بالأرق، لأنّ عدم انتظام مواعيد النّوم يسبّب اضطراباً في الجسم وعدم القدرة على النّوم.

الابتعاد عن العمل في غرفة النّوم، وعدم وضع الأجهزة الكهربائيّة والإلكترونيّة، فمشاهدة التّلفاز قبل النّوم تسبّب زيادة نشاط الدّماغ، كما أنّ الموجات التي تصدرها الأجهزة الإلكترونيّة تسبّب الأرق.

أخذ قيلولة في فترة الظّهيرة بما يعادل ثلث ساعة، لاستعادة نشاط الجسم ومساعدته على النّوم في الّليل.

قراءة القرآن الكريم والصلّاة قبل النّوم وأثناء الإصابة بالأرق فهي تساعد على الاسترخاء والرّاحة النّفسيّة ممّا يؤدّي إلى الشّعور بالنّعاس.

عدم الذّهاب للنّوم إلّا بعد الشّعور بالنّعاس، فكثرة التّقلّب في الفراش تؤدّي إلى حدوث ردّة فعل عكسيّة من قبل الدّماغ، حيث يربط الدّماغ بين السّرير والأرق وعدم القدرة على النّوم، ممّا يؤدّي إلى إطلاقه الأوامر للجسم بالبقاء مستيقظاً.

ممارسة بعض التّمارين الرّياضيّة خلال النّهار، فالعمل والحركة أثناء النّهار تسبّب الشّعور بالتّعب والإرهاق للجسم، وتزيد من حاجته إلى الرّاحة، ممّا يساعد على النّوم في الّليل، ولكن في نفس الوقت يجب الابتعاد عن ممارسة الرّياضة قبل النّوم لأنّها تساعد على تنشيط الدّورة الدّمويّة وبالتّالي زيادة نشاط الجسم.

الابتعاد عن أسباب التّوتّر، والضّغوطات النّفسيّة، وكثرة التّفكير بطريقة سلبيّة، فكلّ هذه الأمور من شأنها أن تزيد إفراز هرمون الأدرينالين في الجسم ممّا يسبّب الأرق.

اختيار الألوان الهادئة التي تساعد على الاسترخاء في غرفة النّوم، والابتعاد عن الألوان السّاطعة والإضاءة القويّة، إنّما يجب إضاءة الغرفة بإضاءة خافتة، لأنّ الإضاءة القويّة تُشعر الدّماغ بأنّ الّليل لم يحلّ بعد، ممّا يؤدّي إلى عدم افراز الهرمون المسؤول عن الشّعور بالنّعاس.

أخذ حمّام دافىء قبل النّوم يساعد على الاسترخاء والشّعور بالنّعاس. الابتعاد عن تناول الأطعمة الدّسمة قبل النّوم بساعتيَن على الأقلّ.

شرب بعض المشروبات التي تساعد على الشّعور بالاسترخاء والنّعاس مثل: كوب من الحليب الدّافىء، أو منقوع النّعنع أو زهرة البنفسج أو البابونج أوالزّنجبيل أو اليانسون، كما يمكن شرب خليط من خلّ التّفّاح والماء.

مشروبات طبيعية تساعدك للتخلص من الأرق :

منقوع زهرة البنفسج لجلب النوم :

> خصوصاً أنه يشيع الراحة في النفس، ويهدئ من خفقان القلب العصبي، ويخفف من حدة التهاب المعدة، ويسكّن وجع الكلى، ويلجم نوبات السعال. ويتم تحضير المنقوع بسكب كمية من الماء المغلي على أزهار البنفسج ثم يُحلّى بالسكر ويشرب قبل الدخول إلى عالم النوم.

النعناع :

> الذي يشتهر بقدرته على تسهيل عملية الهضم، لكنه يملك مفعولاً مليناً للأعصاب ومخففاً للآلام والتشنجات وأوجاع الرأس، الأمر الذي يسهل عملية النوم، ويجهز منقوع النعناع بإضافة الماء المغلي على حفنة من الأوراق.

حشيشة القطة :

> وهي تملك تأثيراً مهدئاً ومنوماً، لهذا فهي تحضّ على النوم وتحسّن من نوعيته وتعمل على استقرار ضغط الدم الطبيعي، ويحضر مشروب حشيشة القطة بوضع ملعقة من مسحوق جذور النبات في الماء المغلي ويشرب قبل النوم.

البابونج :

> من أفضل النباتات المهدئة، ويطلق على المنقوع المحضر منه اسم مشروب الفراش لأنه يساعد على النوم بسلاسة. ويمكن إعداد منقوع البابونج منزلياً بوضع 5 زهرات في كوب الماء المغلي، ويترك منقوعاً قليلاً قبل شربه.

الزنجبيل :

> الذي يستخدم منذ آلاف السنين في آسيا لعلاج نوبات البرد والإنفلونزا، وهو يصنف بين النباتات المهدئة للأعصاب، لذلك يمكن اللجوء إليه لطرد الأرق، خصوصاً الناجم عن حالات القلق. ويحضّر مشروب الزنجبيل بوضع بضع شرائح من النبات المقشر في كوب ونصف الكوب من الماء ويغلى لمدة 10 دقائق، ثم يشرب بعد إضافة بعض العسل إذا لزم الأمر.

خلّ التفاح :

> يمكن أن ينجم الأرق عن ارتداد المفرزات المعدية الحامضية المزعجة التي تمنع النوم، وفي هذه الحال يمكن الاستنجاد بخل التفاح، ويتم تناول ملعقتين كبيرتين منه مخلوطتين بالماء، ويفيد هذا المزيج كثيراً في تخفيف حدة الارتدادات من المعدة إلى المريء.

حشيشة القطة :

> وهي تملك تأثيراً مهدئاً ومنوماً، لهذا فهي تحضّ على النوم وتحسّن من نوعيته وتعمل على استقرار ضغط الدم الطبيعي، ويحضر مشروب حشيشة القطة بوضع ملعقة من مسحوق جذور النبات في الماء المغلي ويشرب قبل النوم.

اغذية اخرى تساعد على ذهاب الأرق:

فنجان حليب دافئ مساء يومياً مفيد لتهدئة الأعصاب.

الخس مفيد في حالات الأرق.

المشمش مفيد في حالات الأرق.

تناول اللوز يكافح الأرق

مستحلب النعناع يساعد على تهدئة الأعصاب، يتم تجهيز المستحلب بنسبة ملعقة كبيرة من الأوراق لكل فنجان من الماء الساخن لدرجة الغليان ويمكن مزجه بالحليب.. ويشرب هذا المستحلب بمقدار 2 إلى 3 فناجين يومياً.

مستحلب الزيزفون، ملعقة صغيرة من الأزهار+ فنجان ماء مغلي ويحلى المستحلب بسكر النبات ويشرب منه ساخناً بمقدار 2 إلى 3 فنجان يومياً.

> فنجان واحد من عسل النحل+ ثلاثة ملاعق خل.. تؤخذ ملعقتان صغيرتان مساء عند النوم ويمكن تكرارهما بعد ساعة.

عصير الكرفس: نصف كوب يومياً لمدة 15 إلى 20 يوما مزيل للأرق والكآبة والانقباض النفسي.

ملعقة من مصحون حبة البركة + فنجان لبن حليب دافئ ويحلى بعسل النحل ثم يؤخذ قبل النوم.

العسل:كأس ماء فاتر تذاب فيه ملعقة كبيرة من العسل.

تمرين يساعد على التخلص من الارق :

طريقة عمل التمرين :

> 1- نأخذ بالتدريج نفس عميق مع العد من 1 إلى 4

> 2- ثم نكتم النفس داخلنا ونعد من 1 إلى 7

> 3- نبدأ بإخراج التنفس تدريجياً مع العد من 1 إلى 8

> 4- والآن استرخي قليلاً دون التفكير في النفس

ملاحظة :

> * لا ينصح بتكرار هذا التمرين أكثر من مرتين في اليوم ، أول شهرين بالتحديد.

> *عند تجربة هذا التمرين لأول مرة ستشعر بالاسترخاء بإذن الله تعالى، وخصوصا إذا كنت تشعر بالأرق والتوتر.

> *يمكنك إعادة التمرين عدة مرات في اليوم ، بعد أول شهرين.

هناك طريقة أخرى للنوم للتخلص من الأرق من خلال تناول موزة واحدة:

> إذا كنت تواجه مشكلة فى النوم فبدلا من أن تأخذ حبوب منومة تناول موزة واحدة وتوقف عن الحركة لمدة 10 دقائق ستجعلك تنام بشكل فوري وإن كنت في قمة نشاطك وهذا لأن الموز يساعد الجسم على إفراد مادة السيروتونين التى لها نفس تأثير المخدر على الجسم.