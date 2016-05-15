اسباب الافرازات المهبلية

الافرازات المهبلية من اكثر المشاكل الصحية التي تواجهها معظم النساء، سنقدم لك انواع هذه الافرازات الطبيعية منها و الخطيرة، و طرق علاجها في هذا المقال و حصريا على مجلة رجيم الاولى عريبا في عالم الصحة الرشاقة و الجمال.

المهبل عبارة عن قناة تصل الرحم بخارج الجسم. وفى الوضع الطبيعى يكون المهبل مغلق حيث يلتقى الجدار الأمامى بالجدار الخلفى للمهبل ، يوجد إفرازات من عنق الرحم باستمرار وهى متغيرة مع الدورة وتعمل على تنظيف المهبل بإستمرار وايضا يوجد إفرازات من عدد 2 غدة (بارثولين) عند اول فتحة المهبل وهذة الإفرازات تزيد أثناء الجماع يحتوى المهبل على عدد من البكتريا- الفطريات- مخاط وميكروبات اخرى تسمى الفلورا وتعمل على ان يكون الوسط بالمهبل حمضى أي تغيير فى هذة الفلورا يؤثر فى الوسط الطبيعى للمهبل ويغيير من طبيعة إفرازات المهبل

> المناخ الخارجى يؤثر ايضا على المهبل حيث ان المهبل يحتاج الى وجود الهواء لكى يحافط على الفلورا فى صورة متعادلة

الافرازات المهبلية نوعان:

افرازات مهبلية طبيعية :

صفات الافرازات المهبلية الطبيعية :

1-بيضاء شفافة أوتأخذ اللون البني الفاتح.

> 2-بلا رائحة.

> 3-لزجة.

> 4-غير مصحوبة بحكة.

> وهذه الإفرازات الطبيعية تعمل على حماية المهبل من الجفاف ووقايته من الجراثيم وهي متغيرة حسب العمر، فى السنوات قبل البلوغ لا يوجد أى إفرازات من المهبل وإذا حدث ووجد إفرازات بالمهبل فى الطفلة فيجب على الأم استشارة الطبيب

> من الممكن ان تبدأ البنت فى الشعور بإفرازات المهبل قبل اول حيض بسنة أثناء فترة البلوغ

> فى عمر الإخصاب (14-44سنة) تتغير إفرازات المهبل مع التغييرات التى تحدث فى المبيض وبطانة الرحم نتيجة تغيير الهرمونات على مدار الدورة

> أثناء الحيض يقوم المهبل على توصيل الأنسجة والدم من داخل الرحم الى الخارج عن طريق فتحة غشاء البكارة وفتحة المهبل

> بعد 2 اسبوع من الحيض واثناء التبويض تكون الإفرازات أكثر لزوجة واكثر غزارة ثم تقل بعد التبويض

> تزيد الإفرازات مع الجماع والإثارة الجنسية حيث تفرز غدتى بارثولين إفرازات سائلة تعمل على المساعدة اثناء الجماع

> بعد سن اليأس ونقص هرمون المبيض (الإستروجين) تقل الإفرازات بصورة ملحوظة وقد تتوقف غدتى بارثولين عن الإفراز مما قد يحتاج الى استخدام هرمون الإستروجين او كريمات طبيعية للمساعدة اثناء الجماع

> قد يحدث تغييرات مفاجئة فى إفرزات المهبل وهذا يكون نتيجة تعاطى الأدوية ولاتحتاج الى اى علاج

إفرازات مهبلية غير طبيعية :

الإفرازات المهبلية غير الطبيعية فتكون:

> 1-مصحوبة بحكة شديدة.

> 2- لها رائحة غير مستحبة أو كريهة.

> 3- غالبا ماتكون هذه الافرازات صفراء اللون أو خضراء أو تجمع بين اللونين.

> 4-قد تصاحب هذه الإفرازات وجود بعض الدم.

وهذه الافرازات المهبلية غير الطبيعية هي نتيجة وجود التهابات بالجهاز التناسلي الأنثوي

أسباب إفرازات المهبل غير الطبيعية :

من الطبيعى ان تشعر كل سيدة بالإفرازات المهبلية ولكن بعض الأحيان تكون الإفرازات غير طبيعية نتيجة وجود مرض مثل:

> 1- إلتهابات الفطريات نوع من إلتهابات المهبل نتيجة زيادة فطر الكانديدا الموجود بالمهبل وعادة تكون الأعراض هرش (حكة) شديد وظهور إفرازات قليلة مثل جبنة الكوتاج ، يتم أستخدام المضادات الحيوية ووجود السكر البولى من أكثر اسباب حدوث التهابات المهبل الفطرية . تعالج بمضادات الفطريات عن طريق المهبل او الفم

> 2- تراكوموناس إلتهاب المهبل نتيجة الإصابة بدودة تراكوموناس ، عادة يكون عن طريق الجماع وممكن ا ن يؤدى الى ظهور إفرازات خضراء-مصفرة أو رصاصى واحيانا ظهور إفرازات بهواء (مثل فقاعات الهواء) ورائحة مثل رائحة السمك

> عادة تعالج بالميترونيدازول

> 3- إلتهاب البكتريا (جاردينيللا Gardenella ) نتيجة الإصابة ببكتريا تسمى الجاردينيلا التى توجد عادة بالمهبل بكمية قليلة عندما يتأثر الوسط بالمهبل من الممكن ان تزيد نسبة هذة البكتريا بالمهبل وتسبب إفرازات لها رائحة السمك ودائما تكون ملحوظة بعد الجماع وقد يكون هناك هرش(حكة) وحرقان بالبول ، عادة تعالج بالميترونيدازول .

> (كلاميديا Chlamydia ) تكون الأعراض عبارة عن زيادة في الافرازات و آلام في الحوض والعقم وتنتقل هذه البكتريا عن طريق الجماع ، يتم علاجها عن طريق مضاد حيوي لكل من الزوجين مع الامتناع عن الجماع أثناء فترة العلاج.

> و لكنها عادة ما تكون بصحبة أنواع أخرى من الالتهابات مثل السيلان, لذلك فالعلاج يكون مجموعة من المضادات الحيوية للقضاء على كل الميكروبات.

4- ضمور المهبل يحدث بعد سن اليأس حيث تقل نسبة الإستروجين مما يجعل المهبل ناشف وقابل للنزيف والإلتهابات وعادة يستخدم الإستروجين فى صورة كريم مهبلى

> 5- الأمراض المنقولة عن طريق الجنس

> 6- التهابات الحوض والأنابيب أحيانا يكون هناك تغيير فى افرازات المهبل

> 7- السكر عندما لايتم المحافظة على نسبة السكر طبيعية يؤدى الى ظهور السكر بالبول وهذا يزيد من التهابات المهبل الفطرية

> 8- سرطان الجهاز التناسيلى الرحم او عنق الرحم ممكن ان يؤدى الى افرازات غير طبيعية من المهبل

> 9- الحمل نتيجة التغييرات فى الهرمونات اثناء الحمل عادة تزيد الإفرازات وتكون سائلة ولونها ابيض لبنى وتزيد نسبة الإصابة بالفطريات

> 10-بعد الولادة عادة يكون هناك دم بعد الولادة لعدة ايام ثم يكون هناك إفرازات صفراء ثم بيضاء لفترة من الوقت

> 11- تأثير الأدوية بعض الأدوية تؤثر على إفرازات المهبل خصوصا التى تحتوى على هرمونات

> -المضاد الحيوى من الممكن ان يقلل من البكتريا الطبيعية بالمهبل وهذا قد يؤدى الى زيادة الفطريات بالمهبل وتظهر اعراض التهابات الفطر–الكانديدا

> – أقراص منع الحمل الأقراص التى تحتوى على هرمون الإستروجين (الأقراص المركبة) عادة تؤدى الى تغييرات فى إفرازات المهبل التى تتغير من فترة الى اخرى طوال الدورة وقد تزيد من إحتمال اصابة بالفطريات .

> 12- قرحة الرحم تكون الأعراض عبارة عن زيادة في الإفرازات ووجود دم بعد الجماع وألم في الحوض وألم عند الجماع وضعف إمكانية الحمل ، وتحدث هذه القرحة نتيجة ( اللولب – التغير الهرموني – الحمل – الإلتهاب البكتيري ) ، يكون العلاج عبارة عن

> اذا كانت المرأة حامل, فلا علاج, و يجب الانتظار حتى تضع حملها. و عادة ما تختفي بعد الولادة.

> ان كانت نتيجة التهاب, فالعلاج هو الكي.

> ان كانت نتيجة وجود اللولب, فيجب استخراج اللولب, ثم الكي.

>ملحوظة: يجب استشارة الزوج قبل عملية الكي لأن الجماع سيتوقف لمدة شهر كامل.

> 13- الالتهابات الناتجة عن اللولب – من الطبيعي أن تزيد الافرازات مع اللولب, و لكن اذا تغيرت طبيعتها, أو حدثت الالتهابات بصورة متكررة, فلابد من استخراج اللولب, ثم العلاج… و في هذه الفترة (بدون لولب) على السيدة أن تستعمل أي مانع آخر للحمل. ولا يركب اللولب الا بعد شهر على الأقل من العلاج. و يفضل اللجوء الى أي مانع آخر.

من الاهمية مراجعة الطبيب عند ظهور افرازات غير طبيعية للفحص والتشخيص واستعمال العلاج المناسب

إرشادات صحية لتجنب حدوث الإلتهابات الفطرية :

الملابس الداخلية المحكمة والضيقة تزيد من الحرارة والرطوبة بالمهبل وهذا يؤدى الى التهابات البكتريا وتؤثر فى إفرازات المهبل

> منتجات العطور والصابون واوراق المرحاض المعطرة قد تؤدى الى حساسية وتهييج بالأنسجة وتؤثر على المهبل

> عدم الإهتمام بالنظافة من الممكن ان يؤدى الى دخول البراز والبكتريا الى المهبل خصوصا اذا لم يتم تنظيف الفرج فى اتجاة بعيد عن المهبل (دائما عند التنظيف إبدأى من الأمام الى الخلف)

> الإجهاد والضغوط النفسية من الممكن ان تزيد من افرازات المهبل .

الوقاية والعلاج من الافرازات المهبلية :

معظم حالات الإفرازات المهبلية طبيعية ولاتحتاج الى علاج علاج اسباب الإفرازت غير الطبيعة هو الأساس وليس علاج الإفرازات من الممكن ان يصف الطبيب حبوب بالفم او المهبل او كريمات بالمهبل وايضا ممكن وصف مضاد حيوى من الممكن تغيير اقراص منع الحمل الى نوع اخر اذا تغيرت الإفرازات فى سن البأس من الممكن إستخدام هرمون تعويضى لفترة للتغلب على الجفاف بالمهبل إذا كانت الإفرازات مصحوبة بالأم بأسفل البطن فيجب الذهاب الى الطبيب فورا حيث من الممكن ان يكون هذا عرض للأمراض المنقولة عن طريق الجنس مهم تغيير بعض العادات التى تزيد من التهابات المهبل يفضل ان تكون الملابس الداخلية غير محكمة حتى تسمح بمرور الهواء الى المهبل بعد التبول او التبرز يجب التنظيف من ألأمام للخلف حتى لاتلوثىا لمهبل بالبراز تجنبى إستخدام أى من المنتجات المعطرة بمنطقة الفرج مثل الصابون المعطر او المناديل المعطرة حافطى على علاج السكر

وصفات طبيعية لعلاج الافرازات المهبلية :

خل التفاح :

> خلط كميات متساوية من الماء المقطر و خل التفاح و استعماله كغسول مهبلي مرة واحدة او مرتين في اليوم لبضعة ايام فقط.

> ايضا شرب خل تفاح مخلوط مع عصير التفاح و الماء مرة واحدة يوميا.

بذور الحلبة :

> نقع ملعقة من بذور الحلبة في الماء طوال الليل يصفى الماء و يضاف اليه نصف ملعقة من العسل يشرب على الريق.

اوراق النيم :

> تغلى حفنة من اوراق النيم في الماء تستعمل لشطف المهبل مرة واحدة في اليوم لبضعة ايام فقط.