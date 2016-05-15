خلطات الكركم الجمالية

اضافة الى فوائد الكركم الغذائية له عدة فوائد جمالية للبشرة و الشعر، سنقدم لك و حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في مجال الصحة الرشاقة و الجمال ا

فوائد الكركم للبشرة :

يستخدم الكركم في علاج العديد من الأمراض الجلدية منذ العصور القديمة مثل علامات التمدد والتجاعيد، التصبغ، الإلتهابات، حب الشباب، البقع الداكنة، ومال إلي ذلك من فوائد صحية أخري سوف نعرض عليكم وصفات سهلة التحضير بالكركم لعمل قناع وجه منزلي لجمالك :

محاربة الشيخوخة :

> الكركم عامل طبيعي ممتاز للتقشير ولذلك يعمل علي التخلص من أثار الشيخوخة بشكل جيد . يمكنك عمل قناع الطحين والكركم وخلط كميات متساوية منهم مع كمية ماء بالتدريج للحصول علي عجينة يمكنك إستبدال الماء بالحليب بعدها يتم تطبيق العجينة بالتساوي علي الوجه وتركها حتي تجف ثم فركها جيداً قبل غسلها بالماء الفاتر .

علاج حب الشباب :

يمكن إستخدام الكركم في علاج حب الشباب لأن له خصائص مطهرة ومضادة للجراثيم وبذلك يحارب البثور التي تؤي إلي حب الشباب وبالتالي الحصول علي بشرة متوهجة طبيعية لا يساعد قناع الكركم للوجه فقط في منع ظهورحب الشباب بل يعمل علي التخلص من الندبات والإلتهابات لأنه يقلل من إفراز النفط في الغدد الدهنية .

> يمكنك عمل قناع مكون من مسحوق الكركم وخشب الصندل وعصير الليمون وتطبيقه علي الوجه لمدة 10 دقائق بعدها يتم شطفه بالماء الفاتر.

> عمل خليط الكركم مع قطرات الماء وعصير الليمون لتكوين عجينة يمكنك تطبيقها علي الوجه لمدة20 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء العادي.

العناية بالبشرة الدهنية :

الكركم مفيد للبشرة الدهنية لأنه يساعد في منع إنتاج الزهم وهي الماة الزيتية التي يتم إنتاجها في الغدد الدهنية. يمكنك خلط خشب الصندل مع عصيرالبرتقال والكركم للتخلص من عيوب البشرة الدهنية . يمكنك عمل عجينة من خلال خلط الكميات التالية 1 معلقة مسحوق خشب الصندل، القليل من الكركم حوالي 3ملاعق عصير برتقال وتطبيقه علي الوجه لتركه 10 – 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر .

التخلص من التجاعيد :

> عند إستخدام الكركم مع تركيبة من المكونات الأخري يعمل علي التخلص من تجاعيد الوجه:

> إضافة الحليب وعصير الطماطم ومسحوق الأرز والكركم وعمل عجينة لتطبيقها علي الوجه . يقوم حمض اللاكتيك بتقشير الخلايا الدهنية .

> إضافة مسحوق الكركم في الحليب وقصب السكر، وذلك في حاجة التخلص من الهالات السوداء والتجاعيد.

> عمل معجون الكركم والعسل وتطبيقه علي الوجه والرقبة للمساعدة علي تقشير الجلد .

ماسك الكركم وخشب الصندل للبشرة متوهجة :

>المكونات :

> 1 معلقة من مسحوق خشب الصندل.

> ½ معلقة كركم.

> 2-3 ملاعق كبيرة عسل .

>الخطوات :

> تجهيز وعاء مناسب لخلط المكونات والبدء بوضع مسحوق خشب الصندل .

> ثم إضافة ½ معلقة من مسحوق الكركم و 2- 3 ملاعق كبيرة عسل لمزج المكونات جيداً وتتكون لديك عجينة لزجة .

> يمكنك تطبيق هذه العجينة علي الوجه لمدة 20 دقيقة بعدها يتم غسل الوجه جيداً سوف تحصلي علي نتائج رائعة.

ماسك الكركم للتخلص من علامات التمدد :

> عمل خليط من الطحين مع الكركم والحليب لتكوين عجينة متناسقة القوام يقوم بالتخلص من علامات التمدد التي تظهرعند النساء خصوصاً علامات تمدد البطن

> ماسك الكركم للتخلص من الحروق :

> في حالة العناية من حروق الجلد يمكن أن يتحول الكركم إلي خليط إغاثة فوري نظراً لأن له خصائص مطهرة . يمكنك تحضير خليط من الكركم وهلام الصبار لتهدئة الحروق بسرعة ومنع الإلتهاب .

قناع الكركم للتخلص من تصبغ الجلد :

> تطبيق مزيج من مسحوق الكركم والليمون أو عصيرالخيار علي المنطقة المصابة لمدة 20 – 30 دقيقة ثم غسله بالماء العادي بعد أن يجف . يجب تطبيقه بإنتظام للحصول علي نتائج مفيدة .

قناع الكركم لإزالة شعر الوجه :

> يمكنك عمل خليط من الكركم والطحين والماء لعمل عجينة لتطبيقه علي الوجه، يساعد في منع نمو الشعر الزائد عند تطبيق هذه العجينة بإستمرار يساعد في الحصول علي نتائج فعالة .

ماسك الكركم ومسحوق الطين للبشرة العادية :

>المكونات :

> 1 معلقة صغيرة ماء الورد .

> 1 معلقة صغيرة عسل .

> ½ معلقة صغيرة مسحوق كركم .

> 1 معلقة كبيرة مسحوق الطين .

>الخطوات :

> خلط جميع المكونات معاً لعمل عجينة يسهل تطبيقها علي الوجه .

> يمكنك تطبيق هذا القناع علي الوجه والرقبة لمدة 15 دقيقة ثم غسله بالماء البارد .هذا القناع مناسب للبشرة العادية لأنه يساعد في تنظيفها من الجراثيم والتخلص من الشوائب وبالتالي الحصول علي بشرة نظيفة .

قناع الكركم للبشرة الجافة :

المكونات :

> 1 معلقة كبيرة ماء ورد .

> ½ معلقة صغيرة كركم .

> 1 معلقة كريمة.

>الخطوات:

> خلط المكونات معاً جيداً .

> قبل تطبيق القناع علي الوجه يفضل تعريض الوجه للبخار لمدة 5 دقائق، لكي يعمل علي فتح المسام والسماح للقناع بإختراق البشرة. العمل علي تطبيق القناع علي الوجه والرقبة والإنتظار لمدة 20 قيقة قبل غسله . يعد هذا الخليط بمثابة كريم ترطيب يقتل البكتريا التي تتراكم في أعماق مسام الجلد .

قناع الحمص والكركم لحب الشباب :

>المكونات :

> ماء .

> 1 معلقة كبيرة عصير ليمون .

> 1 معلقة كبيرة مسحوق حمص .

> 1 معلقة صغيرة مسحوق كركم .

>الخطوات :

> خلط جميع المكونات معاً .

> تطبيق الخليط علي الوجه والرقبة وتركه حتي يجف ثم إزالته بالماء البارد . يعمل الكركم علي حماية البشرة من الفطريات والجراثيم ويقوم الحمص والليمون علي الحفاظ علي توازن البشرة وتقليل إنتاج الزيت .

قناع الكركم للبشرة الحساسة :

> المكونات :

> ماء .

> 1 معلقة كبيرة مسحوق كركم .

>الخطوات :

> خلط كمية قليلة من الماء مع مسحوق الكركم لعمل عجينة .

> تطبيق القناع علي الوجه وعندما يجف يتم غسله بالماء البارد . يوفر هذا القناع الرعاية والإهتمام الكامل بالبشرة الحساسة.

ماسك الكركم للبشرة متوجهة :

>المكونات:

> القليل من قطرات ماء الورد .

> 1 معلقة صغيرة عسل .

> 1 معلقة صغيرة طحين .

> 1 معلقة صغيرة مسحوق خشب الصندل .

> ½ معلقة صغيرة مسحوق كركم .

>الخطوات:

> خليط المكونات للحصول علي عجينة متسقة القوام .

> تطبيق العجينةعلي الوجه والرقبة وتركها حتي تجف ثم تدليك الوجه برفق لمدة 3 – 4 دقائق .

> يمكنك إستخدام الماء البارد لإزالة هذا القناع .

ماسك الكركم للبشرة الباهتة :

>المكونات:

> 1 معلقة صغيرة ماء .

> 1 معلقة صغيرة صودا الخبز .

> ½ معلقة صغيرة كركم .

>الخطوات :

> خلط كل المكونات معاً .

> تطبيق المعجون علي الوجه والرقبة بعد 5 دقائق يتم تدليك البشرة بلطف بأطراف الأصابع المبللة لمدة 5- 7 دقائق وغسل الخليط بالماء البارد ليكي يعمل علي تقشير الوجه .

ماسك الكركم وزيت الخردل للتخلص من الشعر الزائد :

>المكونات :

> ½ معلقة صغيرة مسحوق كركم .

> 1 معلقة صغيرة طحين.

> بضع قطرات زيت الخردل أو زيت اللوز .

>الخطوات :

> خلط المكونات للحصول علي عجينة سمكية.

> تطبيق العجينة علي الوجه وتركها لمدة 5 دقائق وفركها بلطف في الإتجاه المعاكس لنمو الشعر . سوف تقوم بشد شعر الوجه الرقيق بدون ترك أي أثار للإحمرار .

ماسك الكركم مع الزعفران للوجه :

>المكونات :

> ½ معلقة صغيرة مسحوق كركم .

> ½ معلقة صغيرة زيت اللوز .

> ½ معلقة صغيرة عصير ليمون .

> 2 شرائح زعفران .

> 1 معلقة صغيرة جلسرين .

> 1 معلقة صغيرة ماء الورد .

> 1 معلقة صغيرة هلام الصبار .

> 2 ملاعق صغيرة عسل .

> 1 عصير الفجل.

> 2 ملاعق عصير الجزر .

>الخطوات :

> خلط جميع المكونات معاً للحصول علي عجينة ناعمة .

> غسل الوجه جيداً قبل تطبيق هذه العجينة وتركها لمدة 20 دقيقة قبل غسلها بالماء الدافئ وإستخدام منشفة نظيفة لتجفيف الوجه.

ماسك الكركم وزيت جوز الهند :

>المكونات :

> زيت جوز الهند .

> ½ معلقة مسحوق الكركم .

>الخطوات :

> إضافة زيت جوز الهند والكركم معاً لعمل عجينة ناعمة .

> تطبيق القناع علي الوجه والرقبة لمدة 10 دقائق ثم غسل الوجه جيداً للحصول علي بشرة خالية من الميكروبات .

قناع الكركم وعصير الليمون لبشرة نظيفة :

>المكونات :

> حليب .

> قطرات عصير ليمون .

> 1 معلقة مسحوق كركم .

> 1 معلقة كبيرة طحين .

>الخطوات :

> خلط المكونات معاً لحصول علي عجينة متناسقة القوام .

> تطبق الخليط علي الوجه والرقبة لمدة 15 -20 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ، وبعد تجفيف الوجه يتم تطبيق كريم مرطب .

ماسك الكركم والأفوكادو للوجه :

>المكونات :

> 1 معلقة صغيرة زبادي .

> 1 معلقة أفوكادو مهروس .

> ¼ معلقة مسحوق كركم .

>الخطوات :

> مزج الأفوكادو المهروس مع بقية المكونات للحصول علي عجينة خالية من القطع .

> تطبيق العجينة علي الوجه والرقبة وتركها حتي تجف لمدة 10 دقائق، قبل غسله بالماء الفاتر .

> يعمل هذا القناع علي تجديد شباب البشرة .

قناع الكركم والبيض لشد الوجه :

>المكونات :

> 1/3 معلقة صغيرة كركم .

> 1 بياض بيضة .

> 1 معلقة كبيرة شوفان .

>الخطوات :

> خلط المكونات معاً وتدليك الوجه في حركة دائرية، قبل تطبيق القناع وتركه حتي يجف لمدة 15 دقيقة .

> يعمل القناع علي شد الجلد المترهل والحفاظ علي بشرة شابة وحيوية .

فوائد الكركم للشعر :

علاج قشرة الرأس :

قشرة الرأس هي أحد مظاهر اختلال تكوين البشرة. وتتجدد خلايا فروة الرأس بسرعة كبيرة والزيت الموجود فيها يشكل كتلة من الخلايا التي لا يكون لديها الوقت لتجف تدريجياً. والتهاب فروة الرأس هذا يرافقه غالباً حكة مزعجة جدا.

ينقي الفروة طبيعيا: الكركم له فوائد مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وهو ينقي بشكل طبيعي فروة الرأس ويحد من قشرة الرأس عن طريق تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس.

>الوصفة:

> يمكن علاج مشكلة قشرة الرأس عن طريق وضع مزيج من الكركم وزيت الزيتون على فروة الرأس قبل الاستحمام. اتركي العلاج على الشعر لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي الشعر واغسليه بالشامبو كالمعتاد.

2- علاج لتساقط الشعر :

> قد يكون تساقط الشعر ناجماً عن سوء التغذية أو التوتر أو مشكلة هرمونية أو الوراثة أو مرض ما.

> ومن الأسباب المحتملة الأخرى للثعلبة عامل النمو المحول بيتا 1 (TGF Beta 1) وهو عامل نمو يبدو أنه يلعب دوراً في موت بصيلات الشعر وبالتالي تساقط الشعر.

خصائص الكركم للشعر:

> وفقا لدراسة كورية، فإن الكركمين، وهو مركب نشط في الكركم، قادر على تثبيط عامل النمو المحوّل بيتا 1 مما يمنع تساقط الشعر.

>الوصفة:

> اخلطي مسحوق الكركم مع العسل والحليب وضعي منتج العناية الطبيعي على فروة الرأس مع عمل تدليك خفيف.

ملون طبيعي للشعر :

> اللون الأصفر المائل إلى البرتقالي للكركم يستخدم لصبغ المنسوجات والملابس. ولكن يمكن استخدامه أيضاً كملون طبيعي للشعر. ويمكن مزج مسحوق الكركم مع منقوع محضّر من توابل وزهور أخرى باللون الأصفر مثل الزعفران والبابونج والقطيفة أو حتى الحناء.

خصائص قناع الكركم للشعر:

> يضفي الكركم انعكاسات حيوية على الشعر الأشقر أو الكستنائي وانعكاسات صفراء لامعة على الشعر الفاتح أو الأبيض. علاوة على ذلك، قناع الكركم للشعر يجعله ناعماً وأكثر لمعاناً.

>الوصفة:

> حضري منقوع باستخدام مكوّنات صفراء من اختيارك (مثل تلك المذكورة أعلاه) وأذيبي مسحوق الكركم فيها مع إضافة القليل من الملح. النسبة الموصى بها هي 25% من المسحوق إلى 75% من الماء. وحين يبرد المزيج، ضعيه على جذور الشعر ثم على كامل الشعر مع استخدام قفازات مطاطية.