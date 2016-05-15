علاج الشعر الجاف و المتقصف

تعانين من جفاف و تقصف الشعر، سنقدم لك اهم النصائح للعناية و الحفاظ على صحة و نعومة شعرك، و اجمل الخلطات المرطبة و المغذية له في مقال رائع و حصربا على مجلة رجيم الاولى عريبا في عالم الصحة الرشاقة و الجمال.

إذا قرأنا الأسباب المؤدية إلى تقصف الشعر سنعرف فورا أنه من الطبيعي أن تعاني الكثيرات من هذه المشكلة ومن تلك الأسباب:

الغسيل المتكرر للشعر الذي يتعدى المعدل الطبيعي مما يفقده المواد الدهنية والأملاح اللازمة لمرونته وحمايته.

غسله بشامبو لا يتناسب مع الشعر أو غسله بنوع من الصابون القوي المزيل للدهون فيفقد الحد الأدنى من المواد الدهنية اللازمة لمرونته وقوة تحمله..

عدم العناية بشطف الشعر جيدا بالماء النقي بعد غسله بالصابون أو الشامبو.

ترك الشعر بدون غسيل مدة أكثر من اللازم فتتراكم الأتربة حول ساق الشعر فتسبب تقصفه.

استخدام مشط ذي أسنان حادة لتمشيط الشعر، خصوصا إذا كان مصنوعا من البلاستيك مما يؤدي إلى حدوث كهرباء في الشعر تؤدي إلى تقصفه.

تمشيط الشعر بالفرشاة وهو مبتل بعد الاستحمام، فالشعر المشبع بالماء يكون عادة هشا، شديد الحساسية، عديم المقاومة يسهل تقصفه.

فرك الشعر بالمنشفة بقوة كمحاولة لتجفيفه.

استخدام تيارات الهواء الساخن كطريقة لتجفيف الشعر، مما يسبب جفاف بساق الشعر أو أطرافه نتيجة زيادة جفاف الجو أو ارتفاع درجة حرارته بنسبة كبيرة.

استخدام كريمات فرد الشعر أو تجعيده أو تلك الخاصة بتكثيف الشعر

الانتقال من بيئة ذات جو عادي إلى جو حار.

سوء التغذية.

استخدام بنس الشعر بعنف، او استخدام اللفافات الساخنة

المواد الكيمائية الموجودة في أصباغ الشعر والتي تدخل الخلايا وتؤدي إلى تشقق الشعرة وتلفها

نصائح لتفادي جفاف الشعر و تقصفه :

-أول خطوة لعلاج تقصف الشعر هو معرفة سبب التقصف وتلافيه.

> -ينصح باستعمال أمشاط الشعر المصنوعة من خامات طبيعية مثل العاج.. الخشب أو العظم الطبيعي أو الصلب ولا تتواجد هذه النوعيات إلا في المحلات الكبيرة الخاصة بأدوات التجميل.

> -وينصح باستخدام فرشاة خشبية ذات رؤوس غير مدببة، لأن الخشب عازل للشحنات الكهربائية المتولدة عن الاحتكاك بالشعر، والتي تؤدي إلى تقصفه.

> -قومي بعمل حمامات زيت وكريم للشعر تحتوي على البروتين والمرطبات، إذ يحتاجها شعرك باستمرار ليبقى في صحة جيدة، لمقاومة العوامل الخارجية المؤثرة على الشعر مثل أشعة الشمس والريح والتدفئة والتبريد.

> -استخدمي البلسم عند كل غسلة على ألا تضعيه على جذر الشعر.

> -تجنبي قدر الإمكان استخدام سشوار الشعر وإن اضطررت لذلك حركيه باستمرار ولا تتركيه في مكان واحد، واستعمليه على درجة حرارة متوسطة، ومن المهم أن تضعي كريما واقيا للشعر قبل كل مرة أردت استخدام السشوار فيها.

> -احذري وسائل التسريح الساخنة ولا بأس بها إذا استخدمت بين فترات متباعدة.

> -احفظي هذه القاعدة “لا تسرحي شعرك وهو مبلل”

> -حافظي على نظافة شعرك لأن العرق والأوساخ تضر بالشعر وتجعله باهتا لا حياة فيه.

> -تجنبي عمل صبغة وبرماننت في وقت واحد أو في فترات متقاربة.

> -غذي شعرك، فالشعر دليل على صحة الشخص فلو كان باهتا ضعيفا مقصفا يمكن أن يستعيد نشاطه بقليل من التغذية، فهو مثل الجلد يحتاج لنموه وطاقته إلى مزيج من البروتينات والفيتامينات والعناصر المعدنية.

> -تتأثر أطراف الشعر بتغير عوامل الطقس فتميل إلى الجفاف لذلك داومي على استخدام البلسم بعد الشامبو على نهايات الشعر فقط أو ضعي على النهايات باستمرار بعض زيت الزيتون في المساء واغسليه في الصباح وذلك لحمايته من التقصف.

> -قص نهايات الشعر بانتظام لانها من أكثر المناطق التي تتعرض للتلف في الشعر باستمرار والتي تجعل مظهر الشعر الخارجي يبدو أكثر سوءًا وأقل جمالًا وجاذبية لأنها تكون هشة ومجعدة ومقصفه، لذا نجد كل خبراء التجميل حول العالم ينصحون بقص نهايات الشهر بشكل دوري للحفاظ على صحة الشعر وجماله وحمايته من التقصف، ويتم قص نهايات الشعر على الأقل مرة كل شهرين لتحفيز وزيادة نمو الشعر الصحي من جديد، ولحماية جذع الشعر من تمدد التقصف إليه.

> – تدليك فروة الرأس باستمرار يعتبر من الأمور الهامة في تنشيط الدورة الدموية والتي تصل بالغذاء إلى بصيلات الشعر مما يجعلها نشيطة وأكثر قدرة على نمو الشعر وتقويته، يجب استخدام أطراف الأصابع بشكل لطيف في تدليك فروة الرأس بحركات دائرية مرة يوميًا على الأقل.

> -نوع الشامبو مهم جدا حيث من الضروري اختيار نوع مناسب لشعركِ لانه يسبب استخدام الشامبو الغير مناسب لنوع الشعر في الكثير من المشكلات منها الجفاف والتساقط لهذا يجب أن تهتمي باختيار نوع الشامبو المناسب لشعركِ قبل استخدامه.

خلطات لعلاج الشعر الجاف و المتقصف :

خلطة المايونيز والعسل :

>المقادير :

> – نصف كوب من المايونيز .

> – معلقتان من العسل .

> – ملعقتان من زيت الصبار .

> – ملعقة حبة البركة المطحونة .

>الطريقة :

> تخلط مكونات الوصفة جيدا ، وتفرد على خصلات الشعر ، ثم تترك نصف ساعة وتغسل جيدا بالماء الدافئ .

خلطة الليسان والجلسرين :

>المقادير :

> – قليل من زهرة الليسان .

> – ربع كوب من زيت جوز الهند .

> – ربع كوب من الجلسرين .

>الطريقة :

> – تنقع زهرة الليسان في الماء وتترك قليلا .

> – يضاف زيت جوز الهند والجلسرين إلى منقوع زهرة اللبيسان ، ويستخدم لغسل الشعر كشامبو ، وهو خليط لعلاج تقصف الشعر ولمعانه .

خلطة الزيوت للشعر المتقصف :

>المقادير :

> – ملعقتان من زيت الخروع .

> – وملعقتان من زيت الزيتون .

> – ملعقتان من زيت اللوز المر .

>الطريقة :

> تخلط مكونات الزيوت جيدا في وعاء ، ويسخن قليلا على النار ، ثم يدهن به الشعر جيدا ، ويغطى بغطاء الشعر البلاستيك ويترك ربع ساعة ، ثم يغسل جيدا .

خلطة الأفوكادو للشعر المتقصف :

>المقادير :

> – ربع ثمرة أفوكادو .

> – خمس ملاعق مايونيز .

>الطريقة :

> – تقشر ثمرة الأفوكادو وتهرس جيدا .

> – تخلط جيدا مع المايونيز حتى تتشكل عجينة متجانسة .

> – يدهن الشعر بالخليط ويغطي بالبلاستيك ويترك لتلت ساعة ، ثم يغسل بالشامبو والماء الدافئ .



>وصفة الزبادى وزيت الزيتون :

>المقادير :

> 2 ملعقة زيت زيتون

> ملعقة زبادى

> 2 ملعقة حمام كريم (اى نوع)

> 2 ملعقة عسل

> كوب ماء دافئ

>الطريقة :

> – تخلط جميع المكونات حتى التماسك، وضعى المكونات على شعرك لمدة ساعتين.

> – كررى هذه الوصفة مرتين بالإسبوع.

وصفة الحليب والموز :

>المقادير :

> 2 حبة موز

> 2 ملعقة عسل ابيض

> القليل من الحليب (حتى يصبح المزيج متماسك)

>الطريقة :

> – امزجى المكونات جيداً حتى الحصول على مزيج متماسك، ثم ضعيه على شعرك ويترك لمدة ساعة ثو يغسل الشعر، وتكرر هذه الوصفة مرتين بالاسبوع.

وصفة زيت الزيتون والبيض :

>المقادير :

> بيضة واحدة

> 2 ملعقة زيت زيتون

> 3 ملعقة ليمون

>الطريقة :

> – اخلطي المكونات جيدا وضعي الوصفة على شعرك لمدة ساعتين.

> – استمرى فى تكرار الخلطة 3 مرات اسبوعياً حتى ملاحظة الفرق.

وصفة الحلبة والزبادي :

>المقادير :

> القليل من الماء

> بذور الحلبة

> قطرات من عصير الليمون

> القليل من الحليب

>الطريقة :

> – تنقع بذور الحلبة في القليل من الماء لمدة ساعة ثم تطحن مع الماء لتصبح عجينة ويضاف إليها بضع قطرات من عصير الليمون والقليل من الحليب.

> – ضعى الخليط على شعركِ واتركيه لمدة ساعة.

> – كررى هذه الوصفة مرتين بالاسبوع حتى ملاحظة الفرق.

وصفة قشور الفاكهة لتنعيم الشعر :

>المقادير :

> – قشور اربع ثمرات من الموز .

> – تفاحة مقشرة .

> – ربع كوب من الماء الدافئ .

>الطريقة :

> – تجفف قشور الموز في الشمس ، ثم تطحن جيدا في محضرة الطعام .

> – تسلق التفاحة بالماء حتى تلين .

> – تهرس التفاحة المسلوقة بالماء الدافئ ، وتخلط مع قشور الموز وتوزع على خصلات الشعر جيدا وتترك لمدة ساعة ، ويمكن تكرار الوصفة مرة اسبوعيا .

خلطة قشور الموز و ويت جوز الهند :

>المقادير :

> خليط من 4 قشرات موز بعد إزالة أطرافهم مع 150 جم زيت جوز هند أصلي و علبة زيت زيتون صافي .

>الطريقة :

> إخلطيهم معا في الخلاط حتى التجانس

> ثم ضعيهم على النار حتى الغليان

> بعد أن يبردوا ضعهم في علبة

> قومي بعمل حمام زيت من هذا الخليط ، و إتركيه عل الشعر لمدة ساعة و نصف ، و قومي بذلك يوميا لمدة أسبوع ، ثم قومي به مرتين أسبوعيا لمدة شهر ، ثم إستمري عليه مرة في الأسبوع .

خلطة بذور الكتان و المايونيز :

>المقادير :

> 2 كوب من زيت العود.

> كوب من الكتان.

> 2 ملعقة زيت الخروع.

> 2 ملعقة مايونيز.

> نصف ملعقة من زيت الزيتون.

> 1 صفار بيض.

>الطريقة :

> – يسخن الكتان في وعاء على النار ثم يطحن في الخلاط الكهربائي.

> – يُسخن زيت العود وزيت الخروع وزيت الزيتون قليلًا ثم يضاف الى الخليط ويحرك جيدًا حتى تتداخل المكونات.

> – بعد أن يبرد يُضاف الى الخليط المايونيز وصفار البيض.

> – ادهني شعرك بهذه الوصفة قبل الاستحمام كما يمكنك تركه لمدة نهار كامل حتى يتشرب الشعر منه ثم اغسليه بالماء والصابون، ثم الشامبو.

> – يكرر هذا العلاج مرتين بالإسبوع.

وصفات اخرى :

-وضع خل التفاح بعد تخفيفه بالماء لمدة 20 دقيقة ثم شطفه .

> -مستردة و زبدة المستردة للتخلص من نهايات الشعر المتقصفة .

> يجب أن تقومي بهذه الوصفة مرتين أسبوعيا ، بإستثناء الوصفة الأولى تقومي بها مرة يوميا لمدة أسبوع ثم بعد ذلك مرتين أسبوعيا .

> -إمزجي صفار بيضة مع زيت جوجوبا و زبادي ، و ضعيهم على الشعر لمدة ساعة ، ثم إغسلي الشعر .

> – إخلطي شوفان مسلوق مهروس مع ثمرة موز مهروسة و زيت فيتامين أ ، ثم ضعيهم على الشعر لمدة 40 دقيقة ، ثم إشطفي الشعر .