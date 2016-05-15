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الأحد.. ورشة عمل «صناعات عرجون النخيل» بقرية القصر بالداخلة بالوادي الجديد‎

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الأحد.. ورشة عمل «صناعات عرجون النخيل» بقرية القصر بالداخلة بالوادي الجديد‎ الأحد.. ورشة عمل «صناعات عرجون النخيل» بقرية القصر بالداخلة بالوادي الجديد‎

مراسل – «ONA»

ينظم فرع الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، ورشة عمل للسيدات حول “صناعات عرجون النخيل” بقرية القصر الإسلامية  بالداخلة، الأحد المقبل.

وقالت نشوى جبالي، مدير إدارة الثقافة الجماهيرية بمركز الداخلة، إن الورشة تتضمن التدريب على “صناعات عرجون النخيل” للفتيات وربات المنزل، بهدف توفير فرص عمل، من خلال بيع منتجاتهن من صناعات عرجون النخيل؛ حيث تستمر الورشة لمدة 3 أيام لتدريب 10 سيدات.

وأضافت أنه سيتم عرض منتجات المتدربات في معرض سنوي، يقام بمحافظة القاهرة، خلال الفترة القليلة مقبلة مع تنظيم معرض محلي لعرض هذه المنتجات بمقر بيت ثقافة قرية القصر الإسلامية.

وتابعت أنه الهدف من الورشة توفير فرص عمل لربات المنزل، للمساهمة في تحسين دخل الأسرة، وتوفير فرص عمل لهن، وتعظيم الاستفادة من مخلفات النخيل.

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