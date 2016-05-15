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ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية وطلقات فى أسوان

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ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية وطلقات فى أسوان ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية وطلقات فى أسوان
تمكنت مأمورية أمنية من رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان من ضبط عاطل لحيازته سلاح آلى وذخائر، خلال حملة تفتيشية بدائرة مركز كوم أمبو، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو، عقب تقنين الإجراءات، القبض على المتهم "محمود.م"، 35سنة عاطل، وبحيازته بندقية آلية عيار 39 مللى و10 طلقات من ذات العيار .

تحرر المحضر رقم 2084 لسنة 2016 م إدارى مركز كوم أمبو وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.


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