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شعبة البقالة بالإسكندرية: الحكومة أوقفت تصدير الأرز بعد خراب مالطة

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شعبة البقالة بالإسكندرية: الحكومة أوقفت تصدير الأرز بعد خراب مالطة شعبة البقالة بالإسكندرية: الحكومة أوقفت تصدير الأرز بعد خراب مالطة
قال مصطفى الضوى رئيس شعبة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية، إن السلع الغذائية لن تقل مرة أخرى إلا بانخفاض ، قائلاً "نعتمد فى السلع الغذائية على الاستيراد من الخارج وارتفاع سعر العملة الأجنبية تسبب فى تأخر وصول الشحنات".

وأكد الضوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن سلعة الأرز بالتحديد ارتفعت بشكل غير منطقى، بسبب تصدير المزارعين للأرز، وأصبح الطلب أكثر من العرض قائلاً " قررت وقف التصدير بعد خراب مالطة".

وأرجع الضوى سبب ارتفاع سعر الزيت إلى أننا نستورد 90 % منه ووصل ثمنه فى السوق السوداء الآن إلى 11 جنيها، بسبب تهاوى الجنيه المصرى أمام الدولار .

وقال رئيس شعبة البقالة "لو الحكومة لن تسمح بالاستيراد وتسهل ذلك لن يكون فى البلد منتجات، ولا تستطيع وضع تسعيرة جبرية لأنها لا تملك زمام الأمور، وكل ما تفعله البطاقات التموينية التى تعطى الفرد سلعا بقيمة 15 جنيها ووعدت بزيادتها إلى 18 جنيها قبيل شهر رمضان".


>- النواب يحصدون "أزمة الأرز" فى البرلمان باستدعاء 4 وزراء.. سعر الكيلو يتخطى 8 جنيهات.. والمجموعة الوزارية المختصة تمثل أمام اللجان النوعية.. ومطالب بوقف تصديره لمدة عام ضمن خطة المحاور الثلاثة

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مصر 365

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