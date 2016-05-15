انتحار شاب بإشعال النيران فى نفسه لمعاناته من مرض نفسى بالشرقية

قرر محمد عبد الحميد وكيل أول نيابة منيا القمح بالشرقية برئاسة المستشار إسلام حشيش اليوم، تشريح جثة شاب مريض نفسيا توفى متأثرا بإصابته بحروق بنسبة 100%، لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد شهاب فوزى مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بقيام "على س ج" 35 سنة بإشعال النيران بنفسه، وتوفى متأثرا بإصابته، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4258 إدارى منيا القمح، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثة وصرحت بالتشريح لبيان سبب الوفاة.

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