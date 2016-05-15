مركز "حميميم": 6 خروقات للهدنة سجلت فى سوريا خلال 24 ساعة الماضية

قال مركز "حميميم" للمصالحة فى ريف اللاذقية إنه سجل 6 خروقات للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدا أن نظام وقف النار مازال ساريا فى أغلب محافظات البلاد.

وقال المركز -فى بيانه الذى نشره على موقع وزارة الدفاع الروسية وأوردته قناة روسيا - إن خروقات الهدنة رصدت فى ريفى حلب ودمشق، موضحا أن جماعة "جيش الإسلام" قصفت بالهاون وراجمات الصواريخ مرتين حى الأسد السكنى فى مدينة حلب.

وأضاف أن جيش الإسلام قصف أيضا بالهاون مواقع للجيش السورى فى المناطق السكنية داخل حيى عربين ودوما فى محافظة ريف دمشق ، مؤكدا أن تشكيل قوافل المساعدات الإنسانية للمواطنين السوريين مازال مستمرا، فقد أوصلت الطائرات الروسية 19 طنا من المساعدات الغذائية إلى مطار حميميم فى ريف اللاذقية لتوزع على المواطنين السوريين، بالإضافة إلى تقديم المركز المساعدة الطبية لـ48 مواطنا من ضمنهم 17 طفلا.

يذكر أن موسكو وواشنطن قد توصلتا فى 22 فبراير الماضى إلى اتفاق بشأن الهدنة فى سوريا التى بدأ سريانها اعتبارا من 27 من فبراير الماضي.

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